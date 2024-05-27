Sıcak ve nemli hava etkili oluyor

Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava bugün parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe açık ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.
En yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 30-33, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.