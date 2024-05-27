  • BIST 10676.65
  • Altın 2426.011
  • Dolar 32.2039
  • Euro 34.9273
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Sıcak ve nemli hava etkili oluyor

» »
Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.
Sıcak ve nemli hava etkili oluyor

Ülkede havanın önümüzdeki günlerde sıcak ve nispeten nemli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava bugün parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe açık ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimlerde 30-33, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol u16 kızlarda Levent Türkiye 6'ıncısı oldu... Nasıroğlu: Üzgünüz26 Mayıs 2024 Pazar 14:22
  • Hükümet 3 milyar TL borçlanıyor26 Mayıs 2024 Pazar 12:27
  • Burak Maviş: Yarınki greve lokal grevlerle destek vereceğiz26 Mayıs 2024 Pazar 11:37
  • Ercan Havalimanı'nda grev var!26 Mayıs 2024 Pazar 11:24
  • Dursun Oğuz: KKTC, Filistin olmayacak26 Mayıs 2024 Pazar 11:06
  • 364 sürücü rapor edildi26 Mayıs 2024 Pazar 11:03
  • Teksası geçtik! Polisleri dövdü, aldığı av tüfeği ile tehdit etti!26 Mayıs 2024 Pazar 10:52
  • Girne'de soygun ve darp! Ayaklarını bağladılar darp ettiler!26 Mayıs 2024 Pazar 10:49
  • Polis ateş yakma yasağını hatırlatıp, yangın konusunda uyardı26 Mayıs 2024 Pazar 10:48
  • TDP: Toplumsal isyana desteğimiz tamdır26 Mayıs 2024 Pazar 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti