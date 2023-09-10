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Sigara yüzünden evi yaktı!

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Mağusa’da bir evde sigara yüzünden yangın çıktı
Sigara yüzünden evi yaktı!

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 10 Eylül saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kavunoğlu sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yardımcı odası içerisinde, ev sakininin sigara içtiği sırada uyuya kalıp elindeki sigaranın koltuk üzerine düşerek ateşlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşyalar, ahşap kitaplık, elbise dolabı, iki adet koltuk, iki adet ahşap orta masa ve odanın tüm elektirik aksamları yanarken, duvarlar ise çıkan dumandan dolayı zarar gördü.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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