  • BIST 4.984,11
  • Altın 1248.552
  • Dolar 19.2134
  • Euro 21.051
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Sigaradan kaç saniyede kaç kişi ölüyor

» »
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altuğ; “Her 6 saniyede 1, yılda ortalama 6 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor.
Sigaradan kaç saniyede kaç kişi ölüyor

Tütün ve tütün mamulleri kullanımının dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi toplum sağlığı tehditlerinden biri olduğuna değinen Dr. Elif Altuğ; Sigaranın içeriğinde 2 bini zehirleyici, 70’i kanser yapıcı özelliğe sahip 7 bin madde olduğunu belirtti Altuğ, “Nikotin tek başına içilen tütünün bağımlılık yapmasından sorumludur. Sonuç olarak, sigara etkili, bağımlılık yaratan, zehirli ve kanserojen bir maddedir. Sigara alışkanlığı edinmek için nikotin bağımlılığının doğal seyrini tamamlamak yeterlidir. Kişi ilk sigarayı içer. Tekrarlanan düzensiz kullanımlardan sonra nikotin kan düzeyinin korunabilmesi için günlük kullanıma başlar. Günde 1-2 sigaradan 15-20 adete çıkar. Sonunda 2-3 yıl içinde düzenli, günlük ve nikotin gereksinimine göre hayatın düzenlendiği alışkanlık başlar” diye konuştu.

İÇME ALIŞKANLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR

Sigara içme alışkanlığının ortalama 13 ila 19 yaşları arasında başladığının altını çizen Altuğ, düzenli tütün kullanımının 18-24 yaş aralığında geliştiğini ve 18 yaşa gelindiğinde her 3 kişiden 1’inin her gün bir tütün ürünü kullanır hale geldiğini belirtti. Sigara içen her 10 kişiden 7’sinin sigarayı bırakmak istediğini belirten Dr. Elif Altuğ “Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan sigaradan arınmak zor gibi gelse de imkânsız değildir” diyerek sigarayı bıraktıktan sonra neler yaşandığını şöyle sıraladı:

İlk yarım saatte kalp atım hızı düşer
2 hafta içinde kalp krizi riski azalır
6 ay içinde nefes darlığı ve öksürük kaybolur
10 yıl içinde akciğer kanseri riski, sigara içen kişilerin yarısında geriler.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (3 Nisan 2023)03 Nisan 2023 Pazartesi 08:10
  • Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023)02 Nisan 2023 Pazar 09:17
  • İnsan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor01 Nisan 2023 Cumartesi 23:38
  • Papa Franciscus, hastaneden taburcu edildi01 Nisan 2023 Cumartesi 22:26
  • 2023 Nisan aylık burç yorumları01 Nisan 2023 Cumartesi 13:30
  • Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)01 Nisan 2023 Cumartesi 09:08
  • Bilimsel araştırma: Egzersiz, uyku ve ölüm arasındaki ilişkiyi düzenliyor31 Mart 2023 Cuma 21:16
  • Papa hastaneye kaldırılmıştı… Vatikan’dan açıklama31 Mart 2023 Cuma 19:51
  • 31 Mart 2023 günlük burç yorumları31 Mart 2023 Cuma 08:19
  • İşlenmiş etlerde bulunan kimyasallara karşı uyarı30 Mart 2023 Perşembe 22:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti