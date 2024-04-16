Sigaraya okkalı zam!

Marlboro, Parliament, Muratti, Heets, Fiit, Terea ve Terea-Norr/Yugen’e okkalı zam geldi…
Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Marlboro, Parliament, Muratti, Heets, Fiit, Terea ve Terea-Norr/Yugen’e zam geldi.
Fiit 57 TL, Muratti ve Heets 60 TL, Marlboro ile Terea 61 TL, Parliament 62 TL ve Terea – Norr/Yugen 64 TL oldu.
Ayrıca, Marlboro Gold RYO’nun 25 gramı 58 TL, Marlboro Gold RYO’nun 45 gramı ise 100 TL’den satışa sunulacak.
Zamlı fiyatlar yarından itibaren yürürlükte olacak.
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