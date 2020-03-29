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Sokağa çıkan 11 kişi tutuklandı

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Sokağa çıkan 11 kişi tutuklandı
Sokağa çıkan 11 kişi tutuklandı

 

28.03.2020 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 11 kişinin mazeretsiz olarak kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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