Sokak Basketbol Turnuvaları devam ediyor, işte takvim

3x3 Sokak Basketbol turnuvaları devam ediyor.
Temmuz’da İskele’de Başladı
3x3 Sokak Basketbolu, Temmuz ayında İskele Festivali kapsamında üç gece süren turnuva ile start aldı.
Ağustos’ta Mağusa’da Devam Etti
Organizasyonun ikinci durağı Gazimağusa oldu. MAGEM Maraş’ta iki gece boyunca basketbol severler heyecanlı karşılaşmalara tanıklık etti.
Eylülde Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Oyunları
6–7 Eylül tarihlerinde Güzelyurt Spor Salonu Kompleksi’nde, KKTC Basketbol Federasyonu himayelerinde Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde 3x3 Sokak Basketbolu düzenlenecek. U14, U16 ve U18 kadın-erkek takımlar turnuvada yer alacak.
Gönyeli’de Sokak Atmosferi
Eylül ayının ikinci etkinliği Gönyeli’de yapılacak. 19–20–21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva, genç sporculara sokak basketbolunun dinamizmini yaşatacak.
Ekim’de Girne Sahne Alıyor
Sokak Basketbolu serisinin son durağı Girne olacak. 10–11–12 Ekim tarihlerinde organize edilecek turnuva, basketbol heyecanını Girne’ye taşıyacak.
