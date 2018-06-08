Sol Hareket Kozanköy’de ev inşa etmek isteyen Kıbrıslı Rum’a destek belirtti

Sivil toplum örgütü Sol Hareket, Kozanköy’de ev inşasına başlayan Kıbrıslı Rum Nikolas Skurdis’e yönelik tepkileri “ırkçı ve provokatif” olarak nitelendirdi

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum Nikolas Skurdis’e Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından iade edilen Kozanköy’deki mülk üzerine inşaat başlattığı gerekçesiyle ortaya konan tepkileri, “ırkçı ve provokatif” bulduklarını ve “şiddetle protesto” ettikleri belirtildi.

Mülküne geri dönmek isteyen tüm “Kıbrıslıların” yanında olacakları kaydedilen açıklamada, Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecekleri belirtildi.

