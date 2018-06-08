  • BIST 96.823
  • Altın 189,075
  • Dolar 4,5215
  • Euro 5,3177
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Sol Hareket Kozanköy’de ev inşa etmek isteyen Kıbrıslı Rum’a destek belirtti

» »
Sivil  toplum örgütü Sol Hareket, Kozanköy’de ev inşasına başlayan Kıbrıslı Rum Nikolas Skurdis’e yönelik tepkileri “ırkçı ve provokatif” olarak nitelendirdi
Sol Hareket Kozanköy’de ev inşa etmek isteyen Kıbrıslı Rum’a destek belirtti

Sol Hareket’ten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum Nikolas Skurdis’e Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından iade edilen Kozanköy’deki mülk üzerine inşaat başlattığı gerekçesiyle ortaya konan tepkileri, “ırkçı ve provokatif” bulduklarını ve “şiddetle protesto” ettikleri belirtildi.

Mülküne geri dönmek isteyen tüm “Kıbrıslıların” yanında olacakları kaydedilen açıklamada, Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecekleri belirtildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Organik tarım, bakanlığın etkin denetimiyle sürdürülecek08 Haziran 2018 Cuma 11:13
  • Sinde Panayırı bugün başlıyor08 Haziran 2018 Cuma 11:05
  • KAMU-SEN’den çocuklara özel sinema gösterimi08 Haziran 2018 Cuma 09:15
  • "ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ ARTTI"08 Haziran 2018 Cuma 06:45
  • Sertoğlu Lefkoşa otobüs terminali’nde incelemelerde bulundu ve kar-iş’i ziyaret etti07 Haziran 2018 Perşembe 18:17
  • Diğer partilerin adaylık tekliflerini reddettim07 Haziran 2018 Perşembe 17:47
  • Dijital vize ilk Girne’ye gelecek07 Haziran 2018 Perşembe 17:27
  • Özel mülkiyet hakkindan önce yaşama hakkı07 Haziran 2018 Perşembe 17:24
  • Kenti halkımızla birlikte yönettik07 Haziran 2018 Perşembe 17:23
  • Yaşanası bir Güzelyurt için07 Haziran 2018 Perşembe 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti