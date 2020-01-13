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Sol Hareket: Rant ve talanın önü açıldı

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Sol Hareket: Rant ve talanın önü açıldı
Sol Hareket: Rant ve talanın önü açıldı

Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini engellemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Abdullah Korkmazhan, Başbakan Tatar’ın hukuku ayaklar altına aldığını, rant ve talanın önünü açtığını kaydetti.

“Herşeyden önce Sn Tatar’ın imar planına imza koymama ve resmi gazetede yayınlatmama gibi bir yetkisi yoktur. Bu açıkca keyfi bir tutumdur. Sn Tatar, hukuku ve kamusal çıkarları yok sayarak, bir avuç rantçının çıkarlarına göre hareket etmektedir” diyen Korkmazhan, Başbakan Ersin Tatar’ı şiddetle protesto ettiklerini vurguladı.

“Her yağmur yağdığında su baskınları nedeniyle büyük sorunlar yaşanmakta, halkımız büyük bedeller ödemektedir. Bunun en büyük nedeni ülkede yaşanan inşaat patlaması ve yetersiz altyapı sorunudur. Hal böyleyken, hektarlarca tarımsal ve altyapısız arazinin plansız bir şekilde inşaata, imara açılması, cinayetten farksızdır” diyen Korkmazhan, sermaya ve rant çevrelerine ülkeyi peşkeş çekenleri ne tarih, ne halk ne de ekoloji affedeceğini vurguladı.

Biran önce uzmanların ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile yeni ve daha kapsamlı bir imar planı çalışmasın başlatılmasını ve biran önce uygulamaya konmasını talep eden Korkmazhan, imar planının ekonomik, sosyal ve ekolojik ilerlemeyi dengeli ve planlı bir bütün olarak barındırmasının şart olduğunu kaydetti.

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