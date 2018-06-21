  • BIST 95.062
  • Altın 192,959
  • Dolar 4,7484
  • Euro 5,4789
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

"Son 30 yılda en fazla yağış bu haziranda kaydedildi”

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, son 30 yılda en fazla yağışın içinde bulunduğumuz haziran ayında kaydedildiğini belirterek, “Serin, nemli, normallerin çok çok üzerinde yağış alan bir ay geçiriyoruz” dedi
"Son 30 yılda en fazla yağış bu haziranda kaydedildi”

Buran, “Temmuz ve Ağustos ayında da olağanüstü sıcaklıklar beklemiyoruz. Zaten sıcak bir bölgedeyiz” açıklamasında bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) meteorolojik durumla ilgili değerlendirmede bulundu, haziran ayı sıcaklıkları ve yağışlarıyla ilgili bilgi verdi. Buran, “Sıcaklıklar 34 olan mevsim normallerinin 2-3 derece altında seyrediyor. Bugün ve yarından sonra hava sıcaklığının yavaş yavaş yükselmesini, 36’ya kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi. Geçmiş yıllardaki haziranlarda hava sıcaklığının 43’e kadar yükseldiğini de anımsatan Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığının iç kesimlerde 32-33, sahiller 29-30 derece dolaylarında seyredeceğini, havanın bulutlu geçeceğini belirtti.

“GEÇTİĞİMİZ YIL METREKAREDE 3 KİLOGRAM…BU YIL YAKLAŞIK 27” 
Yağışlarla ilgili de bilgi veren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, haziran ayında KKTC genelinde metrekarede ortalama 26,9 kilogram yağış kaydedildiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl haziran ayında yağış oranı 3 kilogramla sınırlı kalmıştı. Bu yıl yaklaşık 27” dedi. Mevsim normallerine göre, haziran için beklenen ortalama yağış oranın metrekarede 7,7 kilogram olduğunu kaydeden Buran, “Haziranın 20 gününde 6 bölgenin aldığı ortalama yağış oranı 26,9. Bu da mevsim normalinin yüzde 249’una denk geliyor. Son 30 yılda en fazla yağış bu haziranda kaydedildi” dedi. Temmuz ve Ağustos ayında hava sıcaklığının normaller civarında seyretmesini beklediklerini de kaydeden Buran, “Olağanüstü sıcaklıklar beklemiyoruz. 36-38 aralığında olacak sıcaklıklar zaman zaman 40’ın üzerine çıksa da düşecek. Zaten sıcak bir bölgeyiz” şeklinde konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Turizm böyle mi yapılır?21 Haziran 2018 Perşembe 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!21 Haziran 2018 Perşembe 07:45
  • TARIMSAL ALANLAR SUYA KAVUŞUYOR!21 Haziran 2018 Perşembe 06:45
  • İnşaatta hayatını kaybetti20 Haziran 2018 Çarşamba 19:08
  • MHD: “İnsanlığın girdiği kriz gün geçtikçe derinleşiyor”20 Haziran 2018 Çarşamba 17:45
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?20 Haziran 2018 Çarşamba 17:30
  • “Mal bildirimleri titizlikle inceleniyor”20 Haziran 2018 Çarşamba 17:00
  • Hukuk Komitesi’nde iki oy birliği20 Haziran 2018 Çarşamba 16:15
  • Güngördü'nün bu akşam BRT’de yayımlanacak programa davet almadığı açıklandı20 Haziran 2018 Çarşamba 16:00
  • Çalışma izni için sahte evrak hazırlayan kişi tutuklandı20 Haziran 2018 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti