Son Dakika: Arabası bulundu! Kendisi ise aranıyor!

Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya giden ancak geri dönmeyen Nazım Tekman'ı arama çalışmaları sürüyor.
Tekman'ın aracı, Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulundu.
Polis yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Nazım Tekman'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Tekman, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya halen devam ediyor.
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