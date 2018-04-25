Son Dakika: Bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle birlikte bedelli askerlik beklentisi üzerine 'böyle bir gündemi doğru bulmadığını' söyledi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) erken seçim ile birlikte bedelli askerlik beklentisinin arttığının söylenmesi üzerine "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi. Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

'Biz güvence veremeyiz'

Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “İşaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “Kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

Sosyal medyada 'bedelli askerlik' ve 'erken emeklilik' beklentisi

Erken seçim kararı, "bedelli askerlik" ve "erken emeklilik" beklentisi içindeki vatandaşları da heyecanlandırdı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, hükümetin erken seçime giderken bu yönde adım atması beklentisi dile getiriliyor.

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında, “Önce bedelli, sonra oy”, “Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok” gibi ifadeler kullanıyor. Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle Hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.

Hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli “az maddeli” bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. “Komisyonlarda görüşülme” aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak.

Bedelli askerlik nedir, ne demektir?

Bedelli askerlik, Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik’e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir. Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar

Kimler bedelli askerlik yapabilir, bedelli askerlik şartları nelerdir?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.