Son Dakika Haberi: DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Maaş kesintisi gündemde...

DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Maaş kesintisi gündemde...

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4 yıldır görevde olan VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve 3 yıldır Rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr: Aykut Hoca'nın yönetimi 2022 yılı bütçesinde dev bütçe açığı oluştuğu kaydedildi.

SENATODA ŞOK YAŞANDI

Geçtiğimiz Cuma günü DAÜ'de yapılan ÜYK ve Senato toplantılarında DAÜ Rektörü Aykut Hoca'nın senatörlerin 2022 yılı gerçekleşen bütçesi ve 2023 yılı bütçesi ile ilgili sorularına karşılık DAÜ'nün 2022 yılında 286 Milyon TL bütçe açığı verdiğini söylediği belirtildi.

Senatörlerin bu durum karşısında adeta şok yaşadığı belirtiliyor.

MAAŞ KESİNTİSİ TARTIŞILDI

2022 Yılında gerçekleşen bütçe açığının toplam DAÜ bütçesinin %20'si kadarı olduğu belirtilirken gerekli tedbirler alınmaz ise 2023 yılında açığın 550-600 Milyon TL'ye ulaşabileceğinden endişe ediliyor.

DAÜ'NÜN ÖĞRENCİLERİ AZALIYOR

Başarısız yönetim nedeni ile DAÜ'nün yıllar içinde çok fazla burs verdiği ve gelirlerinde düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Diğer yandan 1800 civarında öğrencinin ise kayıt dondurduğu ve 2022-2023 yılında okul ile ilişkilerinin kesildiği de öğrenildi.