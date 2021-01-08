SON DAKİKA HABERİ: Geçitkale'de 3 ölü, şahıslar silahla vuruldu! AİLE Faciası...

KKTC bugün güne şok eden bir haber ile uyandı.

Haber Gazimağusa ilçesine bağlı Geçitkale köyünden geldi.

Geçitkale'de 3 ölü, şahıslar silahla vuruldu!

Bir aileden 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu. Şahıslar aynı evin içerisinde ölü olarak bulundu.

Ölen şahısların silahla vurularak öldürüldükleri tespit edildi.

Aynı evde bulunan anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti…

Geçitkale'de 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü olarak bulundu.

Tabanca Ruhsatlı

Tabancanın Baba emekli astsubay İbrahim Çobanoğlu'na ait ruhsatlı tabanca olduğu belirtiliyor.

POLİSTEN DERİN SORUŞTURMA

18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun Mağusa Polis Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi.

Cinayetleri henüz daha kimin işlediği tespit edilmedi.

Polis henüz daha resmi açıklama yapmadı.

Baba İbrahim Çobanoğlu , Anne Bengü Çobanoğlu, Çocuk Çınar Çobanoğlu evlerinde ölü bulundu

İKİ BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis olay yerinde ilk etapta 2 boş kovan bulunurken, evden birçok emare toplandı

Çok sayıda polis olay yerinde, soruşturmayı derinleştirdi.

Bu haber bir son dakika haberidir ve sürekli olarak güncellenmektedir.

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