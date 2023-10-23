Son Dakika... İsrail Ordu Sözcüsü duyurdu: Rehineler için kara baskını yapılıyor!

Son dakika haberi... İsrail Ordu Sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor.

SON DAKİKA HABERİ: İşgalci İsrail güçleri, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Filistin medyasının 7 Ekim'den bu yana "en ağır bombardıman" olarak nitelendirdiği İsrail hava saldırılarında son 24 saat içinde Gazze genelinde en az 400 Filistinli şehit oldu.

10.50 - İsrail Ordu Sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor.