  • BIST 7634.67
  • Altın 1784.939
  • Dolar 28.0453
  • Euro 29.7692
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

Son Dakika... İsrail Ordu Sözcüsü duyurdu: Rehineler için kara baskını yapılıyor!

» »
Son dakika haberi... İsrail Ordu Sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor.
Son Dakika... İsrail Ordu Sözcüsü duyurdu: Rehineler için kara baskını yapılıyor!

SON DAKİKA HABERİ: İşgalci İsrail güçleri, hedef gözetmeksizin Gazze'de orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Filistin medyasının 7 Ekim'den bu yana "en ağır bombardıman" olarak nitelendirdiği İsrail hava saldırılarında son 24 saat içinde Gazze genelinde en az 400 Filistinli şehit oldu.

10.50 - İsrail Ordu Sözcüsü: Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail ordusu, bir tankının yanlışlıkla Mısır'ın bir nöbet noktasını vurduğunu açıkladı22 Ekim 2023 Pazar 21:13
  • Çok sayıda İsrailli Arap, Gazze’ye destek veren sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alındı22 Ekim 2023 Pazar 21:12
  • BM: Gazze'de yakıtımız 3 gün içinde bitecek22 Ekim 2023 Pazar 18:21
  • İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek21 Ekim 2023 Cumartesi 16:32
  • BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi20 Ekim 2023 Cuma 17:45
  • Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli20 Ekim 2023 Cuma 16:43
  • Filistinli yetkililer: Gazze'de ölü sayısı 4 bini geçti20 Ekim 2023 Cuma 16:41
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız20 Ekim 2023 Cuma 09:18
  • Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım20 Ekim 2023 Cuma 08:50
  • Gazze’de ölenlerin üçte ikisi çocuk ve kadın20 Ekim 2023 Cuma 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti