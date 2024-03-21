  • BIST 9122.79
  • Altın 2281.82
  • Dolar 32.1327
  • Euro 35.1619
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan faiz artışı

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan faiz artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

 

Ekonomistler politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması tahmin ediyordu.

 

Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit bırakmıştı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

 

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

 

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

 

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

 

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomistler yeni banknot öneriyor: 200 TL banknot ilk çıktığında 132 dolar iken şimdi 6,5 dolar21 Şubat 2024 Çarşamba 11:12
  • Fidye saldırılarıyla toplanan kripto para miktarı 2023’te rekor kırdı20 Şubat 2024 Salı 13:41
  • Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı14 Şubat 2024 Çarşamba 19:09
  • IMF Başkanı Georgieva'dan "erken gevşeme" riskine karşı uyarı02 Şubat 2024 Cuma 12:06
  • Döviz kurlarında yükseliş sürüyor…25 Ocak 2024 Perşembe 10:28
  • Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,42 artışla 80,38 dolar oldu25 Ocak 2024 Perşembe 10:25
  • Bitcoin 39 bin doların altına düştü23 Ocak 2024 Salı 16:41
  • Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini19 Ocak 2024 Cuma 10:29
  • Oxfam: Dünyanın en zengin 5 kişisi, servetini ikiye katladı15 Ocak 2024 Pazartesi 20:22
  • Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları15 Ocak 2024 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti