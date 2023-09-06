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SOS Kreş ve Anaokulu öğretmen kadrosu yeni akademik yıla hazır: HER ÇOCUK EŞSİZDİR

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SOS Kreş ve Anaokulu öğretmenleri, yeni akademik yıl öncesinde kapasite geliştirmeye yönelik eğitimlerini tamamladı.
SOS Kreş ve Anaokulu öğretmen kadrosu yeni akademik yıla hazır: HER ÇOCUK EŞSİZDİR

SOS Kreş ve Anaokulu’nun tamamı okul öncesi öğretmenliği mezunu kadrosu, yeni akademik dönem başlarken kapasite geliştirme odaklı eğitimler aldı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü mezunu, okul öncesi gelişim uzmanı Hülya Özkoşar tarafından verilen ve üç gün süren eğitimler, “Eğitim Programlama”, “Sınıf Yönetimi” ve “Yaratıcı Etkinlik Planlama” konularında tamamlandı.

 

HER ÇOCUK BİRİCİK VE ÖZELDİR

Yeni akademik yıl öncesinde SOS Kreş ve Anaokulu kadrosunun aldığı bu eğitimler sayesinde öğretmenler, mesleki alanda farklı bakış açıları ile beslenerek yaratıcılıklarını geliştirebiliyor ve konularla ilgili güncel bilgiler edinerek kapasitelerini arttırıyor.

Bu yılki eğitimlerde, her bir çocuk için bireysel yaklaşım benimsenmesinin gerekliliğine, bu yaklaşım doğrultusunda yapılacak programlara, uygulamaların akabinde her bir çocuk için ayrı ayrı değerlendirmelerin takip edilmesinin önemine değinildi.

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ÜLKEMİZİN İLK KURUMSALLAŞAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ

1994 yılından itibaren ülkemizde ilk kurumsallaşan okul öncesi eğitim merkezi olan SOS Kreş ve Anaokulu, 18 aylıktan anasınıfa kadar olan çocuklara eğitim fırsatı sunuyor. Kuruluşundan bugüne kadar 1000’in üzerinde çocuğa eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulu yıl boyu eğitim hizmeti veriyor.

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