Sosyal medyada "LeBron James senatörlüğe adaylığını koysun" kampanyası

Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman'ın emekliliği, NBA süperstarı LeBron James'in senatörlüğe adaylığını koyması yönündeki çağrıları beraberinde getirdi.

Ohiolu Portman, Senato'yu bırakacağını ve 2022'de üçüncü dönem için aday olmayacağını duyururken, senatörün boş kalacak koltuğu Demokratlar için önemli bir hedef haline gelecek.

Senato'da Demokrat Sherrod Brown'la birlikte Ohio eyaletini temsil eden Portman, görevden ayrılma kararında "ülkenin gitgide kutuplaşmış olmasını" sorumlu tuttu.

Şimdilerde sosyal medyada yapılan çağrılardaysa, Cleveland Cavaliers'la şampiyonluk yaşamış, Akron doğumlu Los Angeles Lakers efsanesi James'in aday olması isteniyor.

Donald Trump'ı sözünü esirgemez bir şekilde eleştirmiş olan 36 yaşındaki James, hatta bir keresinde Trump'a "serseri" demiş ve eski başkanın yüzüne palyaço emojisi yerleştirdiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Siyahilerin Hayatı Önemlidir hareketinin önde gelen destekçisi James, siyahi seçmenlere yönelik baskıyı sonlandırmak adına "More Than A Vote" (Bir Oydan Fazlası) projesini hayata geçirmişti.

James 2018'de de Ohio eyaletinde yer alan memleketi Akron'da, özellikle bu toplulukta risk altındaki çocukları hedefleyen "I Promise School" okulunu açmıştı.

Twitter'da @LebronSenate adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Ohio'yu yüz üstü bırakan bir partiye bağış yapmak yerine. Dönüştürücü bir lidere ihtiyacımız var. Lütfen bu mesajı yayın ve LeBron James'i senato koltuğuna oturması için evine getirin" ifadesi kullanıldı.

Twitter'da @hughhowey adlı bir hesap da "LeBron James tüm zamanların en skorer oyuncusu rekorunu koruyabilir ve aynı yıl Senato'ya aday olabilir" paylaşımında bulundu.

Kullanıcılardan @BeccaNoori ise "Senato 2022 için Lebron James" diye ekledi.

James aralık ayında attığı 85 milyon dolar (yaklaşık 625 milyon TL) değerindeki imzayla Lakers'la olan anlaşmasını iki yıl uzatmıştı. Bu anlaşmanın süresi, sporcunun 38 yaşında olacağı 2022-2023 sezonundan sonra dolacak.

James'in 2023'te liseden mezun olması beklenen 16 yaşındaki oğlu Bronny James'le yan yana basketbol oynamak istediği söyleniyor.



NBA yıldızı siyasete dair herhangi bir istek taşımadığını savunsa da CNN'e verdiği bir röportaj sırasında, Trump'ı yenebilecek yegane kişinin kendisi olması halinde başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuyla karşı karşıya kalmıştı.

James, sunucu Don Lemon'ın sorusuna "Pekala, bu durumda aday olabilirim" yanıtını vermişti.

NBA yıldızı James'in bir temsilcisi, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.