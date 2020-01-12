Soyer: “İmar Planı vetosu halka hakarettir, onur denen şey ne oldu!"

“Bu tüm halka hakarettir. Onur denen şey ne oldu” diyen Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, UBP’nin İmar Planı vetosu hakkında sert sözler sarf etti. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine işaret eden Soyer, detay açıklanmasını da isteyerek şimdi HP ne yapacak diye sordu.

“Bu tüm halka hakarettir” diyen Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, UBP’nin İmar Planı vetosu hakkında sert sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine işaret eden Soyer, detay açıklanmasını da isteyerek şimdi HP ne yapacak diye sordu.

Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; “Tatar açıkladı İmar Planını imzalamayacak! Neden? Hiç bir şey söylemiyor. Bu tüm halka hakarettir. Hiçbir demokratik kurala bu sığmaz. Hele planın tartışılma aşamasında konu ile ilgili görüş dahi ortaya koymadan bu noktaya gelmek hiç kabul edilemez. HP, Belediye Başkanları İmar Planı için çalışan sivil toplum örgütleri, uzmanlar akademisyenler kamu görevlileri ile halkın tümünü sırf Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için küçük bir menfaat grubunun desteği için yok saydı. Hadi neden imzalamadığını detaylı gerekçeleri ile açıkla. HP ne yapacak?

“Onur denen şey ne oldu”

“Emirname ve buna dönük tartışmalar ayyuka çıkmış iken neden bunun hazırlayıcısı HP ile koalisyonu kurdun. Bu İmar Planını, Mağusa, Y.Boğazici, Y. İskele Belediye Başkanı da imzaladı Şimdi onları da sıfırladı. Bu Belediye Başkanları ne diyecek? Onur denen şey ne oldu?”