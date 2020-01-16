  • BIST 122.162
  • Altın 294,051
  • Dolar 5,8864
  • Euro 6,5622
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Soygun ve darp olayına karışan son kişi de yakalandı

» »
İngiliz üslerinde soygun ve darp olayına karıştığı bildirilen ve bir gündür aranan şahıs da tutuklandı. Üç zanlı bugün mahkemeye çıkarılacak!
Soygun ve darp olayına karışan son kişi de yakalandı

Pile-Beyarmudu arasında üsler bölgesinde gerçekleşen soygun suçu ile ilgili olarak aranmakta olan 28 yaşındaki H.Ö. de tespit edilerek tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre üç zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. 

Pile - Beyarmudu arasında İngiliz üsler bölgesinde önceki gün saat 18.30 sıralarında, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25),  C.K'nin önceden  araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Alexandros Georgiou'nun vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettiği belirtilmişti.

Öte yandan adı edilenin kullanımında bulunan Mitsubishi marka salon aracı çalıp sürerek izinsiz olarak KKTC'ye geçirdikleri tespit edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kişmir: Eylemden herkesin ders çıkarması gerekir15 Ocak 2020 Çarşamba 19:29
  • Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 19:24
  • "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" Eylemi Başladı15 Ocak 2020 Çarşamba 19:14
  • Sokak ortasında pantolonunu indirip, cinsel organını teşhir etti15 Ocak 2020 Çarşamba 19:01
  • Kanserle mücadelede önemli gelişme15 Ocak 2020 Çarşamba 18:27
  • Lefkoşa Surları’nın çöken bölümlerindeki çalışmalar devam ediyor15 Ocak 2020 Çarşamba 18:17
  • Tarım Bakanlığı, 262 arıcıya yaklaşık 510 bin TL’lik destek verdi.15 Ocak 2020 Çarşamba 18:08
  • Ataoğlu: “Seçime yönelik çalışmalara başladık, kısa sürede netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız”15 Ocak 2020 Çarşamba 18:04
  • Sendikal Platfrom: Asgari Ücret 9997 TL olmalı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:53
  • Tatar: “Hükümete gelir gelmez ekonomiye çare bulduk ve istikrarı sağladık”15 Ocak 2020 Çarşamba 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti