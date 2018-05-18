Spehar: “Müzakereler liderlerin sorumluluğu”

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM’de görev yapan, 9 ülkeden 16 polis memuruna başarılarından ötürü madalya verilmesi amacıyla dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ın geleceğinin Kıbrıslıların sorumluluğu olduğunu” söylediğini yazdılar.

Habere göre Spehar konuşmasında, çözüm müzakerelerinin başlaması beklentilerinin herkesi ilgilendiren bir şey olduğunu ancak adanın geleceğinin öncelikle Kıbrıslıların elinde olduğunun hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Spehar“BM kendisine düşeni yapacaktır.Garantör devletler kendilerine düşen sorumlulukları üstlenmelidir ve uluslararası toplum da destekleyici olmalıdır. Ancak hepimiz bizzat toplumları takip ederek hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu. Spehar, “herkes için aydınlık, ortak bir geleceğin yolunu iki liderin ve Kıbrıs’taki tüm kadın ve erkeklerin açacaklarını” belirtti.

Konuşmasında BM polisinin faaliyetlerine de değinen Spehar, madalya verilen 16 BM polisini, adada barışın sağlanması çabalarına koydukları katkılardan ötürü de tebrik etti.