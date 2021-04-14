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“Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer

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Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Zoom platformu üzerinden, Uzm. Psikolog Pembe Ardıç tarafından gerçekleştirilecek “Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma” konulu seminer düzenliyor.
“Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Zoom platformu üzerinden, Uzm. Psikolog Pembe Ardıç tarafından gerçekleştirilecek “Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma” konulu seminer düzenliyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı saat 19:30’da online seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her yaştan ve her meslekten kişiyi etkileyen stresi kontrol altına alma, stres sırasında yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için farkındalık yaratacak seminerin, Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında internet üzerinden ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

 

Online olarak Zoom platformu üzerinden interaktif şekilde düzenlenmesi planlanan seminere kayıt ve bilgi için 0533 879 95 95 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

 

“EĞİTİMLER DEVAM EDECEK”

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, aile, iş ve sosyal yaşantımızda sıklıkla yaşadığımız stresin, özellikle son bir yıldan beri Covid-19 salgınıyla artan belirsizlik, karantina, sosyal izolasyon, işsizlik, gelirlerde düşme, sosyal ve ekonomik kaygı gibi nedenlerle çok daha fazla hissedildiğini ifade ederek, her meslek ve yaş grubundan insan için, farkındalık artırıcı ve stresi kontrol edebilmeye yönelik bilinçlendirici bir etkinlik düzenlediklerine dikkat çekti. Danışma ve Destek Merkezi çatısı altında düzenlenen yüz yüze seminer ve etkinliklere bir yıldır ara verdiklerini belirten Kadıoğlu, yeni normallere uygun şekilde yeniden eğitim ve etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. 

 

GÜNGÖRDÜ: “DAHA BİLİNÇLİ BİR TOPLUM İÇİN”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak daha sağlıklı bir yaşam ve daha bilinçli bir toplum için çalıştıklarını ifade ederek,  salgın sonrasında belirsizlik ve sürecin olumsuz etkilerinin arttığı şu günlerde gerek eğitimde yaşanan sıkıntıların öğrenciler ve aileler üzerindeki olumsuz etkisi, gerekse ekonomik sorunların hepimizi zor duruma koyduğunu ifade etti. Daha bilinçli olmanın sorunlarla baş edebilmede önemine işaret eden Güngördü, başta yöneticiler, özel sektör ve kamu çalışanları, belediye çalışanları anne-babalar, öğrenciler ve herkesi online olarak yapılacak seminere davet etti.

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