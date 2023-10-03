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Sun Valley Cup-4 Tamamlandı

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Sun Valley Cup-4 Tamamlandı
Sun Valley Cup-4 Tamamlandı

Foto ve haber : Evliya

 

KKTF tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-4 Girne Belediyesi Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-4 de final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

 

TEK KADINLAR FİNAL MAÇI:

Ayşe Günerman Özılgaz - Sinem Sayar Ercantan           6/1 6/0

 

TEK ERKEKLER FİNAL MAÇLARI:

Erhan Akyüz - Metin Poslu                                                 4/6 7/5 8/10

İzzet Kanaga - Dimitri Cebotari                                          4/6 3/6

Mariano Marino - Uraz Şentürk                                          6/4 7/5

Orçun Kasap - Sercan Erozan                                           2/6 3/6

 

SUN VALLEY CUP-4 SIRALAMALARI

 

TEK KADINLAR

1- Ayşe Günerman Özılgaz

2- Sinem Sayar Ercantan

 

TEK ERKEKLER

A GRUBU

1- Sercan Erozan

2- Orçun Kasap

B GRUBU

1- Rauf Kürşad

2- Kutay Ramiz

C GRUBU

1- JEAN CHRISTOHE SCHROTTER

2- NECAT YÜKSEL

D GRUBU

1- KEMAL SOYER

2- SERKAN MESUTOĞLU

E GRUBU

1- EMİR ŞENTÜRK

2- ENVER ALIBABA

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