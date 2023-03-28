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Suriye gazetesi duyurdu: Ankara-Şam görüşmesinde yeni tarih açıklandı

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Suriye gazetesi El Vatan, Ankara ve Şam arasında ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yeni tur toplantının gelecek hafta Moskova’da yapılacağını açıkladı.
Suriye gazetesi duyurdu: Ankara-Şam görüşmesinde yeni tarih açıklandı

Suriye'de Beşar Esad yönetimine yakın El Vatan gazetesi , Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yeni tur toplantının 3-4 Nisan'da Moskova'da yapılacağını duyurdu.

Gazete, toplantıya Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakan yardımcılarının katılacağını aktardı.

Daha önce 15-16 Mart’ta yapılması beklenen toplantının “teknik gerekçelerle” ertelendiği açıklanmıştı. Erteleme kararı öncesinde Moskova'yı ziyaret eden Suriye lideri Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek için ülkesindeki Türk askerinin geri çekilmesini şart koşmuştu.

El Vatan'a konuşan kaynaklar, Şam'ın “Türkiye'nin muhalif gruplara desteği kesmesi ve ülkedeki askerleri geri çekmesi” konusundaki ısrarını sürdürdüğünü söyledi. Kaynaklar ayrıca savunma bakanları düzeyinde bir dörtlü görüşmenin de gündemde olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov da, dörtlü toplantı için hazırlıkların sürdüğünü belirterek “Nisan başında, Moskova'da olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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