Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris'ten ‘Türkiye Uzay Ajansı’ açıklaması

Suriye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen ve Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşamına devam eden Muhammed Faris, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Uzay Programı ile ilgili mutlu ve umutlu olduğunu belirterek, "Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur" dedi.

Suriye’nin ilk, tüm Arap dünyasının ise ikinci astronotu olma unvanını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Milli Uzay Programı ve programın yürütülmesinden sorumlu Türkiye Uzay Ajansı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Uzay Programı’nı duyduğunda çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed Faris, Türkiye Uzay Ajansı’nı yakından takip ettiğini belirterek, “Her zaman söylediğim bir sözüm vardır: Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur” dedi.

Faris, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Türkiye'nin uzay geleceği için Türk bilim insanına ve uzmanların çabalarına güveniyorum. Bir astronot ve bir Türk vatandaşı olarak bana sunulanı elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde yapmaya hazırım.”

“Uzay yeryüzüne hakim. İlmi ve ekonomik geleceğini korumak isteyen güçlü bir devletin uzayda ayağı, izi olmalı. Erdoğan'ın ifade ettiği 10 hedefin tamamlanacağı bir başarıyı Allah'tan temenni ederim."