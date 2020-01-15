Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru

İnsan hakları kuruluşu Reprieve'in raporuna göre, Suudi Arabistan'da 2019 yılında 184 kişi idam edildi. Bu, ülkede son yılların en yüksek idam sayısı oldu.

Suudi Arabistan'da 2019 yılında idam edilen mahkum sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

Euronews'ta yer alan habere göre, insan hakları kuruluşu Reprieve tarafından yayımlanan raporda, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişinin 2019 yılında idam edildiği kaydedildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Reprieve'in infaz takip raporuna göre idam edilenlerin 82'si uyuşturucu kaçakçılığı, 57'siyse cinayet suçundan hüküm giydi.

Kuruluşun Suudi hükümeti tarafından ilan edilen idamların kayıtlarını tutmaya başladığı 2015 yılından bu yana idam sayısında artış yaşandı.

2014 yılında 88 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı Suudi Arabistan'da 2015'te yaklaşık 157 kişi idam edildi. Bu sayı geçtiğimiz yıla kadar sabit kalırken 2019'da 184'e çıktı.

Reprieve, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini bildirdi.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ 5 İDAM

Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi sonrası 5 şüpheli cinayetteki rolleri nedeniyle idam edilmişti.

23 Nisan tarihinde, ABD'ye gitmekte olan ve üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir gencin de aralarında olduğu 37 kişi bir günde infaz edildi.