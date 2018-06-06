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Suudi kadınlara ilk ehliyetler verildi

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Kadın sürücü yasağının bu ay içinde kaldırılacağı Suudi Arabistan'da 10 kadına ehliyet verildi. Önümüzdeki hafta 2 bin kadına daha ehliyet verilmesi bekleniyor
Suudi kadınlara ilk ehliyetler verildi

Suudi Arabistan'da kadınların motorlu taşıt kullanmasını engelleyen onlarca yıllık yasağın kalkmasına 20 gün kala ilk ehliyetler dağıtıldı.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığına bağlı Uluslararası İletişim Merkezi, 10 Suudi kadına ehliyet verildiğini açıkladı. Söz konusu kadınların, ellerindeki yabancı ehliyetleri Suudi ehliyetiyle değiştirdikleri duyuruldu. Daha önce İngiltere, Lübnan ve Kanada gibi ülkelerden ehliyet almış olan 10 kadına, kısa bir sürücü sınavından geçirildikten sonra Suudi ehliyeti verildiği belirtildi.

Uluslararası İletişim Merkezi, ehliyet alan kadınlardan Rema Cevdet'in "Suudi Arabistan'da araç kullanacağım. Bu, bir rüyanın gerçek olması gibi" dediğini aktardı. Daha önce Lübnan ve İsviçre'de sürücülük tecrübesi olan Cevdet'in "Araba kullanmak benim için bir tercihi temsil ediyor: Bağımsız hareket etme tercihi. Şu an bu seçeneğe sahibiz" ifadesini kullandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, önümüzdeki hafta 2 bin kadına daha sürücü ehliyeti verilmesinin beklendiğini açıkladı.

Yasak 24 Haziran'da kalkıyor

Dünyada kadınların sürücülük yapmasına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan'da, kadınların araç kullanmasına yönelik yasak 24 Haziran'da kalkacak.

Söz konusu yasak, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın son dönemde hayata geçirdiği reformlar kapsamında kaldırılıyor. 32 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasından bu yana ülkedeki birçok muhafazakâr uygulama esnetiliyor. Nisan ayında ülkedeki 35 yıllık sinema yasağı kalkmıştı.

Dünyada kadın hakları konusunda karnesi en kötü ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez geçen Aralık ayında stadyumda futbol maçı izleyebilmişti. Muhammed bin Selman bir süre önce de Suudi kadınların siyah çarşaf giyme zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.

"Direksiyon başında olacaklarına hapisteler"

Ancak Suudi Arabistan'da geçen hafta ülke güvenliğini "zayıflattıkları" gerekçesiyle 17 kişinin gözaltına alınması, kadın sürücü yasağının kaldırılması için atılan adıma gölge düşürdü. İnsan hakları grupları, gözaltına alınanlar arasında kadın sürücülere yönelik yasağın kalkması için kampanya yürüten aktivistlerin de bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu kampanyalarının direktörü Samah Hadid, "Suudi makamlarının sonunda kadınlara ehliyet vermesi olumlu bir adım. Ancak bunun için yıllardır kampanya yürüten çok sayıda kadın şu an direksiyon başında olacağına demir parmaklıkların arkasında" diye tweet attı.

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