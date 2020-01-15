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T.C. DSİ: Sabotaj yok!

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T.C. DSİ: Sabotaj yok! Sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
T.C. DSİ: Sabotaj yok!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, KKTC Su Temin Projesi'ndeki arızanın teknik nedenlerden meydana geldiği belirtilerek, "Sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Arızanın giderilmesi ve onarımın bir an evvel yapılması maksadıyla eylem planı yürürlüğe konulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

DSİ'den yapılan açıklamada, KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye tarafında inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, dünyada ilk kez uygulanan "askıda geçiş sistemi" ile Akdeniz'den KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletildiği hatırlatıldı.

Deniz geçişi 66,5 kilometresi askılı boru hattı olmak üzere 80 kilometre, isale hattında 1600 milimetre çapında polietilen boru kullanılan projede, 8 Ocak saat 02.00'de deniz geçişi isale hattında arıza olduğu ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 11 Ocak'ta hat üzerinde helikopterle inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, 13 Ocak'ta TCG Işın gemisinin sörvey çalışması, dalgıçların su altı incelemesi ve gemideki robot ile görüntü alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

ARIZA İNCELEME SONUÇLARI

Açıklamada, sörvey çalışması ve inceleme sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Deniz geçişi isale hattının deniz tabanından askılı kesime geçişteki ilk borusunun, deniz tabanına kazıklarla sabitlenmiş ankraj bloğu üzerinde bulunan geçiş noktası ankraj elemanından sökülerek ayrıldığı ve borunun deniz yüzeyine çıktığı, askılı kesim borularını birbirine bağlayan ilk birleştirme elemanının zincirinin askı kancasından ayrıldığı, Y-parçanın üst şamandırası ve askılı kesim ikinci borusu ile birlikte deniz yüzeyine çıktığı, deniz üstünde yüzer konuma geçen askılı kesim birinci borusu ile üst şamandıralı ilk Y-parça ve askılı kesim ikinci borusunun, Anamur kıyısına paralel konuma geçtiği ve askılı kesim üçüncü borusunun bükülmüş olduğu tespit edilmiştir."

"SU KESİNTİSİNE MAHAL VERİLMEDEN ONARIM TAMAMLANACAK"

Olayın, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle denizde meydana gelen dip dalgasıyla deniz tabanına döşenen son borudan sonra askıya geçen ilk borunun yerinden çıkması neticesinde teknik nedenlerden meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabotaj ve trol avcılığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Arızanın giderilmesi ve onarımın bir an evvel yapılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve tesisi yapan firma tarafından eylem planı yürürlüğe konulmuştur. 9 Ocak itibarıyla Geçitköy Barajı su kotu 92 metre olup, son 2 yılın ortalamasına göre KKTC'nin 8 aylık ihtiyacını sorunsuz karşılayabilecek su mevcuttur. Dolayısıyla onarım işleri, KKTC'de su kesintisine mahal verilmeksizin tamamlanmış olacaktır."

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