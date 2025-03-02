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Tabipler Birliği Başkanı Dalkan: Sağlık sistemi ticarileştirilmeye çalışılıyor!

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Tabipler Birliği Başkanı Dr. Ceyhun Dalkan, Ankara'daki Büyük Hekim Buluşması ve Forumu'nda, Kuzey Kıbrıs'ta sağlık sisteminin ticarileştirilmek istendiğini vurguladı. Dalkan, kamusal sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ve hekimlerin itibarsız
Tabipler Birliği Başkanı Dalkan: Sağlık sistemi ticarileştirilmeye çalışılıyor!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Ceyhun Dalkan, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), Ankara'da gerçekleştirilen Büyük Hekim Buluşması ve Forumu’na katılarak konuşma yaptı.

KTTB’den verilen bilgiye göre, “Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün, Başka Bir Hekimlik Ortamı Mümkün” sloganıyla İstanbul’dan başlayıp Ankara’da son bulan "Beyaz Yürüyüş"ün kapanışında gerçekleştirilen Büyük Hekim Buluşması ve Forumu’nda konuşan Dalkan, KKTC’de sağlık sistemini ticarileştiren politikalar uygulanmak istediğini savundu.

Türkiye’de uygulanmaya çalışılan ve sağlık sistemini ticarileştiren politikaların, Kuzey Kıbrıs’ta da zorla empoze edilmek istendiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuşan Dalkan, kamusal sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yeni ve tam donanımlı devlet hastanelerinin açılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık bütçesinin etkin, halk için kullanılması gerektiğini belirtti.

“Şu anda Kıbrıs’ta sağlıkta bir sistem değil, bir kaos söz konusudur. Acil servisler üzerinden sağlık yürütülmeye çalışılmakta, basamak hekimliği kurulamadığı gibi, koruyucu sağlık hizmetleri de yok denecek kadar azdır.” diyen Dalkan, ayrıca KKTC faaliyet gösteren iki termik santralin bacalarından çıkan zararlı gazların hem Kıbrıs halkını hem de Akdeniz’i tehdit ettiğini ileri sürdü.

Son dönemde, Kıbrıs’ta hekimlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da savunan Dalkan, reçete soruşturmaları adı altında hekimlerin suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını, hastanelerde yaşanan her sorunun faturasının hekimlere kesildiğini, yöneticilere soruşturulma dahi açılmadığını öne sürdü. Dalkan, “Bu onur kırıcı olaylar bizlere bir kez daha göstermiştir ki, güçlü ve bağımsız meslek örgütlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır” dedi.

Dalkan, kamusal sağlık sistemini güçlendirmek, halkın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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