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Tabipler: HPV aşıları hem erkek hem kız çocuklara uygulanmalı

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, HPV aşılarının hem erkek hem kız çocuklara uygulanması gerektiğini belirtti.
Tabipler: HPV aşıları hem erkek hem kız çocuklara uygulanmalı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, HPV aşılarının hem erkek hem kız çocuklara uygulanması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı koruma sağlayan aşının, Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olarak uygulanması yönünde başlatılan kampanyayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

“Bu adımın; halk sağlığı açısından son derece önemli ve yerinde bir girişim olup, kalıcı bir uygulama olması ve daha geniş yaş grubunu kapsaması gerektiğini vurgulamak isteriz.” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Birliğimizin, 2023 yılında yaptığı açıklamada da belirttiği üzere, HPV aşısının toplum genelinde yaygınlaştırılmasının, başta rahim ağzı (serviks) kanseri olmak üzere, HPV ile ilişkili kanser ve hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynayacağını kamuoyuyla paylaşmıştır

HPV aşısı hem kız hem de erkek çocukları için koruyucudur. Kadınlarda rahim ağzı, erkeklerde başta penis, anüs ve baş-boyun bölgesi kanserleri ile genital siğillere karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dünya genelinde birçok ülke, her iki cinsiyeti kapsayan aşılama programlarını uygulamaktadır.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak değerli velilere; bakanlıktan yapılan çağrıda belirtildiği gibi 2012 doğumlu kız ve erkek çocuklarının aşılanması için onay vermeyi tavsiye ederiz. HPV aşısı güvenli, etkili ve gelecek nesillerin daha sağlıklı olmasına, kanserden korunmasına katkı sağlayacak güçlü bir koruyucu sağlık aracıdır.”

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