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Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na iş birliği çağrısı

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Kıbrıs Türk tabipleri Birliği (KTTB), Sanatçı Volkan Konak’ın bir otelde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinin, ülkede turizm sektöründeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini bir kez daha acı şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.
Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na iş birliği çağrısı

Kıbrıs Türk tabipleri Birliği (KTTB), Sanatçı Volkan Konak’ın bir otelde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinin, ülkede turizm sektöründeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini bir kez daha acı şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle kalabalık ve yüksek standartlı otellerde, acil müdahaleye uygun donanım ve sağlık personelinden yoksun revirlerin insan hayatını ciddi şekilde riske attığına vurgu yapıldı.

Bu konuya ilişkin endişelerin, daha önce Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, otellerdeki sağlık birimlerinin asgari standartlarının artırılması ve acil durum protokollerinin geliştirilmesi gerektiğinin, iş birliğine açık olunduğunun vurgulandığı kaydedilerek, bugüne dek somut bir düzenleme ve girişim yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Sorumluluk ve yetki Turizm Bakanlığı’na ait olup, gerekli düzenlemelerin ‘Oteller Tüzüğü’ kapsamında yapılması mümkündür ve acil bir zorunluluktur. Tüzüğe yapılacak düzenlemeyle, her otelde ilk yardım eğitimi almış personelin bulundurulması, uygun donanımlı revirlerin oluşturulması ve kalabalık organizasyonlarda ambulanslı tam müdahale yapabilecek profesyonel sağlık ekiplerinin hazır bulundurulması kural olarak belirlenmelidir.

Sağlık hizmetinin olduğu her alanda olduğu gibi, turizm alanında da temel amaç insan hayatını korumak olmalıdır. Bu doğrultuda Turizm ve Sağlık bakanlıklarını, Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütleriyle iş birliği içinde, gecikmeden adım atmaya çağırıyoruz.

KTTB olarak, bu konuda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı koymaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyurur; çok değerli sanatçı Volkan Konak’a ışıklar içinde bir yolculuk dileriz.”

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