Taçoy: Down Sendromlu Bireylerimizin Her Zaman Yanındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down sendromlu bireylerimizin her zaman yanındayız'' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde 21 Mart’ta toplumda Down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Taçoy, “21 Mart tarihinin seçilmesinin ise ayrı bir sebebi vardır: Down sendromlu bireylerin 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılmaktadır. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart’ta kutlanmaktadır. “ dedi.

Down sendromlu gençlere Sosyal Hizmetler Daire’sine bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde destek verilmekte olduğunu, bu merkezlerde Down sendromlu gençlere kişisel bakım ve temel yaşam becerileri kazandırılarak toplumla bütünleşmelerine ve sosyalleşmelerine imkan tanındığını kaydeden Taçoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak down sendromlu gençlerin ve yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla rehabilitasyon merkezlerimizin niteliklerini arttırmayı hedefliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan Down sendromlu bireylerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''