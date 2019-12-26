Taçoy Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bahrom İsmatov, güneşin ayaklarındaki ülke Tacikistan’dan”

Açılışta, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişisel sergileri açılacak Tacikistan ve Kazakistan sanatçıları hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında; “Bahrom İsmatov, güneşin ayaklarındaki ülke Tacikistan’dan. Tacikler her ne kadar Orta Asyalı diğer Türk halklarıyla dilsel bakımdan farklılıklar gösterseler de, milletler arasında kültürel bakımlardan büyük benzerliklere sahiptirler. Bilim, felsefe ve edebiyat alanında dünyaca tanınmış Ebu Reyhan Biruni, Firdevsi, İbn-i Sina, Nasır-ı Hüsrev ve Ömer Hayyam gibi önemli ortak değerlerimiz var.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Daurenbek Beknazarov, bozkırda doğan bir medeniyetten Kazakistan’dan geliyor”

Daurenbek Beknazarov ise, bozkırda doğan bir medeniyetten Kazakistan’dan geliyor. Kazakistan, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim sanatı, mimari, müzecilik ve sanatın diğer dallarında önemli mesafeler almış bir ülke. Kazak insanının en eski vâroluş biçimi zamanla folklorik öğelere dönüşmeye başlayarak, çeşitli aşamalarla günümüz çağdaş Kazak sanatına ulaşmıştır. Kazak varoluş efsanelerinin izlerinden itibaren çağdaş Kazak sanatına uzanan estetik arayışların ve bu gelişimin Kazak resim sanatının üslûblarına yansıyışı, önemli bir sanat alanını oluşturmaktadır. Kozmik bir resim tasarımından, daha somut figüratif anlayışlara, oradan soyut resmin her bağlamındaki değişimlerin varan kavrayışlarına ulaşan Kazakistan resmi, destansı motiflerden en çağdaş geometrik izdüşümlerine kadar uzanmaktadır.

Her iki sanatçının da ortak ülküsü, kuşkusuz, Türk dünyasının ülkemizde sanat yoluyla birleştirilme çabalarını desteklemek, Türk Sanatını ve dolayısıyla dünya sanatını coğrafyamızda yüceltmektir. Elbette bu yüce amaç Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığıyla olacaktır.” Dedi

Prof.Dr. Şanlıdağ; “Bir yılda 1500’e yakın sanatçı, 224 sergi ve 20 Bin’den fazla eser”

Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığını, üretilen eser sayısının 20 bini aştığını, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığını belirterek, bu yılın son 2 haftasında 17-30 Aralık tarihleri arasında 21’i kişisel olmak üzere 29 sergi, onlarca sanatçı ve sayısız eserin sanatseverlerle buluşuyor olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr.Şanlıdağ; “Bugünkü sergilerle birlikte bir yılda 224 sergiye ulaşmış, 2019 yılını ise toplamda 228 sergi ile kapatmış olacağız. Bu vesileyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin mimarı başta Kurucu Rektörümüz olmak üzere Günsel ailesine, yoğun gündeminize rağmen bizleri yalnız bırakmayarak her daim aramızda olduğu için sayın Bakanımıza, sizlere ve tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunarken, Beknazarov ve İsmatov’un kişisel sergilerinde keyifli dakikalar dilerim.” dedi.

Bahrom İsmatov; “Bu dostluk ve ilham dolu atmosferde geçirdiğim, ürettiğim her an benim için paha biçilmez”

Kişisel sergisi açılacak olan Tacikistanlı sanatçı Bahrom İsmatov ise, protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne katılma teklifini büyük heyecan ve hevesle kabul ettiğini belirterek, böyle bir projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İsmatov şöyle devam etti; “Dünyanın farklı köşelerinden gelen sanatçılar ile birlikte burada bulunmak benim için ayrı bir onurdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında, bu dostluk ve ilham dolu atmosferde geçirdiğim, ürettiğim her an benim için paha biçilmezdir ve bu zamanlarda yanımda olan herkesi asla unutmayacağım. Böyle bir fırsatı sunduğunuz için sonsuz minnetarım. Herkese başarılar ve refah dilerim” dedi.

Daurenbek Beknazarov; “Bu projede bulunmaktan mutluyum”

Kişisel sergisi açılacak olan Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov da protokol ve davetlilerin yanı sıra tüm Kıbrıs’a günaydın diyerek başladığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in kendilerine bugün burada bulunma şansı verdiği için şükranlarını sundu.

Daurenbek Beknazarov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Size hayatta olan en değerli şeyi, sağlıklı ve uzun bir ömür dilerim. İyi ki varsınız. Ayrıca küratörlerimiz Sembigali Smagulova ve Orazbek Esenbayeva’ya teşekkür etmek isterim. Sergimin açılışına hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy; “Bu sanat eserleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi zirveyi aşmış durumda”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, bu sergide farklı bir felsefeyle karşı karşıya olunduğunu, salona girdiği andan itibaren daha farklı eserler gördüğünü, içinde canlandırmaya çalıştığını vurguladı..

Bakan Taçoy; “Oturduğum yerden baktığım tabloda birçok şey görüp hissettim. Ayrı bir felsefe gördüm, ayrı bir olay gördüm, belki bir komplo gördüm ve bu tablodaki figür içerisinden figür çıktığını gördüm. Bu farklı bir olay ve bir yere doğru bir gidiş var. Kapıdan içeri girer girmez önünüze çıkan tablolara baktığınızda daha farklı şeyler hissediyorsunuz ve gördüğünüzü içinizde yaşatmak istiyorsunuz. Bu sanat eserleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi zirveyi aşmış durumda. Kıbrıs Türk halkının gerçek anlamıyla ihtiyacı olan yeni bir alan. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Sanatçılara Gümüş anahtar ve Dogdurbek ödülü takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından, kişisel sergisi açılacak Tacikistanlı sanatçı Bahrom İsmatov’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” ödülü ile Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a gümüş anahtar onur ödülü takdim edildi. Sergiler, 03 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.