Tam Sokağa Çıkma Yasağında Bir Hafta Geride Kaldı

Hükümetin “bulaş riskini azaltmak” amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağında bir haftalık süre geride kaldı. Yasak 15 Şubat’a kadar devam edecek.

Hükümetin “bulaş riskini azaltmak” amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağında bir haftalık süre geride kaldı. Yasak 15 Şubat’a kadar devam edecek.

14 Şubat Pazar günü ise geçen pazar olduğu gibi daha sıkı yasaklar uygulanacak; eczane ve fırınlar dışında her yer kapalı olacak.

Bu arada son toplantısını 5 Şubat tarihinde yapan ve tam sokağa çıkma yasağı kararını üreten Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bugün yeniden toplandı. Komitenin, yeni süreçte yasakların uzatılması veya tedbirlerin gevşetilmesi için karar üretmesi bekleniyor.

Yasak kapsamında ilçeler arası giriş çıkışlar da durduruldu. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam ediyor.

Kararlara göre, benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 09.00-17.00 saatleri arasında açık kalabiliyor. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı. Fırınlar üretime ve satışa açık. Profesyonel balıkçılar çalışmalarına devam edebiliyor.

Cenaze törenleri sadece birinci derece yakınlarının katılımıyla yapılıyor.

Kararlara göre, 15 Şubat’a kadar açık olan yerler ve devam edecek hizmetler şunlar:

“Marketler, eczaneler, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, maske ve dezenfektan üreticileri, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, meşrubat üreticileri, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın ve ihracatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar, tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, veterinerler, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, özel medya kuruluşları, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar ve internet servis operatörleri, narenciye kesim ve paketleme ekipleri.”

EZCANELER 08.00-15.30 SAATLERİ ARASINDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışıyor.

Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15.30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenerek duyuruldu. Ecza depoları ise saat 11.00-15.00 arasında hizmet veriliyor.

HİZMETE DEVAM EDECEK KURUMLAR

Kapanma döneminde Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı ve çalışması elzem görülen personeli, polis, İtfaiye, belediye, Sivil Savunma, ilçe emniyet kurulları, gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIB-TEK, Süt Kurumu, kamu üniversitelerinin elzem bölümleri, bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda acil hizmetler için görevlendirilecek personel çalışıyor.

Hava ve deniz limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel hizmetler sürüyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLÇE EMNİYET KURULLARINDAN İZİN ALACAK

Açık olan özel sektörde çalışacak personelin işveren tarafından belirlenmesi ve çalışan listelerinin İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanması koşulu var.

Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, ilçe emniyet kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorunda.

İLÇELER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

15 Şubat’a kadar devam edecek kapanma döneminde ilçeler arası giriş çıkışlar da durduruldu.

İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam ediyor.

İlçe emniyet kurulları tarafından izinlendirilmiş özel sektör çalışanları da ilçeler arası görevlerine devam edebilecek.

EN YAKIN MARKETE GİDİLECEK

Kişiler, kapanma döneminde elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamak zorunda. Bu kurala uymayanlar sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş sayılacaklar ve haklarında cezai işlem uygulanıyor.

Elzem ihtiyaçlar için açık olan iş yerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu iş yerlerine metrekare ölçüsünde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzen alınması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu.