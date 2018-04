Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sayın Kemal Deniz Dana, Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa Belediye Başkan vekilliği, en son Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı derken, hükümet değişikliği sonunda bu kadar birikime rağmen hadde mahalleye denilerek sizi bir kenara ayırdılar. Sanırım bu işte bir yanlışlık var. Ya dağarcığı deneyim ve bilgi ile doldurduktan sonra senin dağarcıktan yararlanmak isteyenler buraya sürekli el atacaklar, yada boş gezenin boş kalfası olup baş tacı olarak yaşayacaksın. Sn. Dana, bugüne kadar bu ülkeye verdiğin hizmetin karşılığı olarak siyasiler seni çok güzel bir şekilde mükâfatlandırdılar. Boş boş konuşarak yaptığınız işleri görmezden gelenlere, kafanızı takmayın. Unutma boş tenekeden de çok ses çıkar.

**

Sn. Umut Kurşun paylaşımınızda trafikte iş kazaları artıyor, yollarımız standart değil.Bari ticari araç kullananlar özel eğitimlerden geçmelidir. Otobüs, okul servisi, akaryakıt tankerleri hep özel eğitimli mesleki yeterlilik SRC belgeli yani ticari araçları kullanacakların sahip olması gereken belge türüne sahip kişilerce kullanılmalıdır diyorsun. Sn. Kurşun, yalanla kurulan zamanla yıkılır. Ama enkazı birçok insanı da beraberinde götürür.

**

Sn. Bumin Bezmen, tükenişimizin en büyük sorumlusu ne taksimciler,ne milliyetçiler, ne Anavatancılardır. Onlar zaten hep öyleydiler. Tükenişimizin, ülkemizin elimizden kayıp gitmesinin tek ama tek sorumlusu sahte solculardır ve CTP’dirMAT’dır. Akıncıdır,Başbakanlık bakanlık vekillik yaparak,bu sahte düzenin, rejimin kökleşmesine yardımcı ve yaltaklık yapan tüm sahte solcularındır diyorsun. Sn. Bezmen, Söz konusu ‘Dümen’ çevirmen olunca, bazı insanlar hep kaptan olurlar. Ne diyelim?

**

Sn. Gürkan Yağcıoğlu, İMO Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Seçildikten sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısını da gerçekleştirdiğinizi öğrendik. Toplantının başında 41. Ve 42 dönem İMO Başkanlığı yapan Seran Aysal’ın da yer aldığı ve tecrübelerini sizlere aktardığı belirtildi. Sn. Yağcıoğlu, bu tecrübe ve deneyimlerin neler olduğunu gerçekten merak ettim. Çünkü meyve vermeyen ağacın meyvesi yenmeyeceğine göre çakıl taşını bile yerinden oynatmayan birilerinin engin tecrübeleri o yerinden oynatılmayan taş kadar olur. Başkan, biz gülü sevelim dikenine razıyız diye düşünürken, sevdiceğimiz ve sevgi ile avuçladığımız kaktüs çıktı.

**

Sn. Ferda Ekinci paylaşımında, Eray Özseyhan (Bir Gece Kulübü Sahibi)"Seks işçilerine asla müdahale etmeyiz. Canları kimle istiyorsa dışarıya çıkabilirler. Ellerinde telefonları da vardır, internetleri de vardır. Tenekeciler, Barakacılar öyle çıkıp da kulaktan dolma şeylerle insanları kandırmasınlar. Biz ne isteriz? Güzelce, showumuzu yapabileceğimiz, kızlarımızın, konsomatrislerimizin rahatça işlerini yapabileceği, hükümetimizin kızları sıkmamasını ve serbestçe istedikleri yerlere gitmelerini istiyoruz dediğini dile getirdiniz. Vallahi kızların pasaportlarının ellerinden alındığını, zaman zaman dayağın cennetten çıktığını hatırlatıldığını, bazılarının gel bakıcı olacaksın denildikten sonra bir maşrappa suyu 100 dolarak satmak zorunda bırakıldıklarını hesaba katmazsak Eray kardeşim doğru söyledi.

**

Sn. Çelebi Ilık, Güzelyurt Milletvekilliği seçimlerinde, 5 İlçede Güzelyurt adayları arasında birinci gelmenize karşın partinin yükselme notu yetmediğinden Milletvekili olamadığınızı biliyoruz. Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu potansiyelinizi bilenlerin, sizden destek istediklerini de bilenlerdeniz. Sn. Ilık, farklı olmak için servete gerek yok. Adam olmak yeterlidir. O zaman senin gibi her daim fark yaratırsın.

**

Sn. Mustafa Yalınkaya, Belediye Emekçileri Sendikası (BES),Başkanı olarak,Yenierenköy Belediyesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümete sunduğunuz önerilerin ve Başbakan Tufan Erhürman’ın “Sendika ile birlikte bu süreci götüreceğiz” demesinin üzerinden iki haftadan fazla geçtiğini belirttiniz. Ancak, hükümetin,Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir hafta içinde çözüm önerileri hazırlayıp, görüşme çağrısı yapacağını açıklamasına karşın bunu yapmaması üzerine Lefkoşa’da 9 belediyenin çalışanları ile eylem düzenleyeceğinizi açıkladınız. Sn. Yalnıkaya siz ne kadar açık ve net konuşursanız konuşun. Karşınızdakinin ön yargıları tavan yapıyorsa, sizi anlaması mümkün değil. Ve hava soğuduğu zaman gölge veren ağaçlar unutulur unutma.

**

Sn. Fevzi Tanpınar, son yıllarda Telsim’in atağa kalktığına şahit oluyoruz.Telsim, son zamanlarda herşeyi ile mükemmel bir kurum görüntüsü yansıtıyor. Ancak bir tek eksiği, ödenen borçların hala daha bilgisayarlarda borç olarak gösterilmesidir. Eskiden zirveye ‘Kartal’ gibi süzülerek çıkanlara bakarak, yılan gibi sürünerek çıkmaya çalışan Telsim’in şimdilerde o zirveyi süzülerek arşınlamaya başladığına tanık oluyoruz. Sn. Tanpınar, at sahibine göre kişner. Ve yine o at sahibine göre koşar. Binici yılgın ve yorgunsa at da o şekilde yürür. Yok, binicisi canlı ve heyecanlıysa o at da canlı olur. Sanırım siz dizginleri elinize geçirdikten sonra at o yılgın halinden sıyrılıp, canlandı. Ne gösteriş yaparız görmemişler gibi, nede övünürüz sonradan görmeler gibi dediğinizi duyar gibiyim.

**

Sn. Kemal Gözay, geçmişte dağıtılan Turistik T izinleri ile ilgili olarak yaptığınız itirazların bugün boşuna olmadığına tanık oluyoruz. Sırf oy için dağıtılan Turistik T izinleri taksicilere yapılan büyük haksızlıktır derken bunun acı meyveleri bugün bir bir ortaya dökülüyor. Sn. Gözay, sırf oy almak için vicdanlarını ona göre şekillendirenlerin halk olarak bizler vicdanlarına tükürelim derim.

**

Sn. Türkay Tokel, eskiden Güzelyurt Bölgesinde kılıcı çektiğiniz zaman yer gör inlerdi. Yalın kılıç Malkoçoğlu gibi ortaya çıkıp, ‘Siyaset Arenasında’ Hodri Meydan çekerken yalnız fincan yüklü katırcı kervanı değil mahallenin ‘Tuzsuz Bekirleri’ bile ürker ve korkardı. Siyaset arenasından ununuzu eleyip eleğinizi astıktan sonra meydanın boş kaldığına tanık olduk. Sn. Tokel, aslan ve kaplan daha güçlü olabilir. Ama bir kurdun sirkte gösteri yaptığına hiçkimse şahit olmadı. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, gece kulüplerinin mahkeme kararı ile kapatılmaya başlanması sonrasında birden ne yani gece kulüplerini kapatalım da askerler bizi mi öpsün sözleriniz ile akıllara düştünüz. Gece kulüpleri kapatılmaya başlanınca, eskiden haçlı seferleri ile sefere katılacak asilzadelerin eşlerine taktıkları bekaret kemeri alma aklıma geldi. Ne olur ne olmaz tedbirli olmak iyidir değil mi? Sn. Hasipoğlu, Hasibe Teyze haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hem hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz dedi. Vallahi bu noktada eğilirsek, yalnız şereften olmayacağız. Başka şeylerden de olabiliriz. Ne dersiniz?

**

Sn, Arif Albayrakbizim Hayrettin amca yahu Arif gardaşımız nerelere kayboldu. O bir zamanlar ne yapar ne eder, hicivleri ile memleketi güldürürken düşündürürdü. Eşeğe biner Meclise gider zamları hoş bir şekilde eleştirirdi. O gitti hiciv bitti ortalık sesizliğe büründü dedi. Sn Albayrak, siz sessizliğe bürününce avcum kadar yüreği olmayanların kürek kadar dili olduğuna tanık oluyoruz.

Günün Fıkrası:

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mu ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."

Günün Sözü:

Minareden düşenin parçası bulunur

Ama

Gönülden düşenin

Parçası bulunmaz