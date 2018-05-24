Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Serdar Denktaş Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki binaları için 4 milyon 750 bin Sterlin taban fiyatla, ikinci kez çıkılan açık artırmaya katılımın olmadığı gerekçesi ile satış gerçekleşmedi. Bina satılmayınca borçlarını üstleneceğiz. Binanın daha ucuza satılmasına gerek yok. Binayı devlet bünyesine almak için mahkeme nezdinde girişim yapacağız” dediniz. Güzel de bizim Haşim amca binaya talip olanların olduğu, hatta ilk açık artırmaya gittiklerini, ancak sizi orada görünce ne hikmetse binayı almak için girişimde bulunmadıklarını söyledi. Adil amca ise yok be ovlum o bina satılmaz. Satılamaz çünkü dedi ve sustu. Neden sustu anlamadım. Sn. Denktaş, İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. Biz en hayırlı olanı seçtik

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Sn. Erhan Arıklı, Başbakan Erhürman'ın açıklamalarını değerlendirirken, yaklaşık bir saate varan başbakanın konuşması, sadece 'yapacağız', 'edeceğiz' anlayışı ile sonlanmıştır. Başbakan sorumluluğu üzerine almamakta ve suçlu aramaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir dediniz ve 100 güne sığdırdıkları incir çekirdeğini doldurmaz imasında bulundunuz. Sn. Arıklı, kabahat halk olarak sanırım kabahat bizdedir. Çünkü biz halk olarak hayatta kimin kayığına bindiysek, onun küreğini çektik. Kürek çürük çıkıp kırılınca da ahlar ve vahlar çektik.

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Sn. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı’nın misyonunu tamamladığını ve bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini belirttiniz. Üzüldük. Çünkü gözlerimizdeki pası silen, ayağımızdaki prangayı kıran YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Avrupa’da Avrupa Şampiyonluğu dâhil, Türkiye’de 5 önemli kupa şampiyonluğu kazanarak gururumuz olmuştu. KKTC’nin adını dillerden düşürmezken, içten içe övünme sebebimiz oldu. Her galibiyetinde bıyığımızı makas, sakalımızı ustura kesmedi. Sn. Günsel, bazı insanları ve kulüpleri sebepsiz seversin. Bazılarına ise bin sebep arar, ama yine sevemezsin. Biz YDÜ Kadın Basketbol Takımını, başarılarından dolayı sebepli, ancak yansıttıkları

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Sn. Casino sahipleri MASAK 13 gazinonun ve bu gazinolara ait 20 alt şirket ile 7 gazino yöneticisinin 5 Milyar doları Fetullah Gülen’e ait olduğu öne sürülen Bank Asya ile Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta alengirli işler yaptıklarını ima etti. Belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi derken, yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiğini ve kara para olabilir iddiasında bulundu. Beyler, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Artan döviz kurları, enflasyon, düşük asgari ücret ile sürünme modunda yaşam süren insanların bir yerleri uç buçuk atarken, saray yavrusu, yüzme havuzlu evlerinizde, sizler dört dörtlük yaşam sürüyorsunuz. Ve şayet iddia doğru ise bu değirmenin suyunun nerden geldiği de belli oluyor.

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Sn. Çağan Coşkuner, yaptığınız açıklamada, İskele Belediye seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisinden Belediye Meclis Üyeliği için aday olmuş bulunmaktayım. Aday olurken 3 düşünceden dolayı yola çıktım. Bir mimar olarak Beldemizin plânlı gelişebilmesine ve belediyemizin proje çalışmalarına teknik katkı sağlamak. Yirmi yıldan beri görev yaptığım Çevre Dairesinde edindiğim deneyimlerimi Beldemizin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye kavuşması için kullanmak ve bir engelli çocuk babası olarak engellilerin ve ailelerinin sesi ve kulağı olarak onların toplumsal yaşama kazandırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaktır dediniz. Sevgili Çağan, bir engelli babası olarak engelli insanlara sağlayamadığımız kolaylıkların eksikliklerini sen en derinden bilenlerdensin. Dünya insanlarının başına Adriana Lima düşerken, bizim başımıza engellilerin halinden anlamayan yeteneksizler düşüyor.

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Sn. Derviş Çebiç, Merkezi Cezaevi Müdürü olarak verdiğin talimat ile hastanede doğan bir bebeği annesinden, ayırarak bakılması için annesinden alınarak cezaevinde görevli kadın bir gardiyanın annesine verdiğiniz belirtildi. Elinden bebeği alınan annenenin size tepki gösterttiği ve annesinden ayrılan bebeğin kısa bir süre önce de bronşit olduğu öğrenildi. Sn. Çebiç, belki bebeğe daha iyi bakılması için bir başka kadına verilmesi konusunda haklılık payınız olabilir. Ama kim olursa olsun bir annenin yerini tutamaz ve o bebeğe annesi gibi bakamaz. Nitekim bebek bronşit oldu. Sn. Çebiç, O kadar çok ince eleyip sık dokumayın. Dokurken, yorulup, anneleri bu kadar üzmeyin. Şu yerin altında çırak ne olmuşsa usta da o olmuştur. Unutmayın.

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Sn. Osman Balıkçıoğlu, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, bazı kardeşlerim beni tanımlamada zorlanıyorlarmış. Halbuki bu hiç de zor değil. Ben bir miktar tiyatrocuyum, bir miktar radyocuyum, bir miktar yazarım, geçmişte de bir miktar futbolcu oldum. Ama yüzde yüz Kıbrıslı Türk’üm. Bu yüzden kim olursa olsun, Kıbrıslı Türkleri sevmek görevimmiş gibi geliyor bana. Son nefesimi verene kadar hep böyle olacağım. Bu birilerini rahatsız ediyorsa suçu benim değildir. Ben herkesi oldukları gibi kabul ediyorum, herkes de beni olduğum gibi kabul etsin diyorsun. Osman gardaş, dünya bile dönüyorsa yanındakinden ve etrafındakilerden hiç şüphen olmasın. Belki bunlar özünde iyi biridirler. Ama biz o kadar derine inmiyoruz.

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Sn. Yalçın Cemal, Star Kıbrıs köşe yazarı ve Ada TV program yapımcılığından sonra,Güzelyurt Belediye Başkanlığı için bağımsız aday adayı olduğunuzu açıkladınız. Seçildiğim takdirde, merkezlerde mahalle komiteleri, köylerde de köy komiteleri oluşturacağınızı kaydettiniz. Adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun derken, zor bir yarışa girdiğinizi belirtmek isterim. Sn. Cemal, seçim propagandası sırasında, sizin yanınızdayız. Desteğimiz tamdır diyenler çok olacak. Hepsini dinleyin ama dörtte birine inanın. Hepsine inanırsanız seçim kuyusundan çıkamayabilirsiniz. Aslında düştüğümüz o kuyular sandığımız kadar dipsiz değil, inanıp da tutunmaya çalıştığımız iplerin çürük olacağına tanık olacaksınız.

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Sn. Salih Sonüstün, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun KKTC’deki gazinolarla ilgili açıklamalarına işaret ederek, ülkede sıkı denetim yapılması ve suç merkezlerinin kapatılması için koalisyon hükümetine çağrı yaptınız. Vallahi güzelde yaptınız. Da, bizim Şekibe aba, ay ovlucuklarım, yıllık izinleri, şuları buları derken, bütçeye hatırı sayılır para akıtan para baronlarının hiç ipi çekilir mi diyor. Sn. Sonüstün, Para tatlıdır. Durmadan ben farklıyım diyen insanları ve siyasileri inanın anlamış değilim. Zaman zaman onlara yahu sizin farkınız ne? Yoksa sizi babanız mı doğurdu diye sorasım gelir.

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Sn. Meral Sertsoy, sosyal medyadaki paylaşımınızda CTP’den, Yenierenköy belediye Meclis üyesi adayı olduğunuzu belirttiniz. Ve bir yerel seçime daha giriyoruz. Sizlere iyi bir hizmet sunmak için elimi taşın altına koyuyorum.Seçilecek Belediye Başkanı ile beldemizi yaşatmaya çalışacağım diyorsunuz. Sn. Mertsoy, iflas ettiği düşünülen belediyeye başkan adayı göstermeyen partilere inat sizler bu belediyeyi yaşatarak çok güzel günlere taşıyacaksınız. Yabancı bir şarkı gibi dinleyeni çok ama anlayanı az olan Yenierenköy belediyesini inşallah hem dinleyeni hemde anlayanı bir belediyeye taşıyacaksınız.

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Sn. Ali Serdar, Bellapisbölgesinde sosyal yönü çok güçlü biri olarak yapmış olduğunuz paylaşımda çok değerli 2 seçmenimiz var. Biri Meclis üyesi diğeri ise Muhtar adayımız. Tüm köylü kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Meclis üyemiz için de Girne seçmenlerinden köyümüzün geleceği için destek bekliyoruz dediniz. Sn. Ali Serdar, Hakkı amca, hak edene haddini bildirmek, saygı ve desteği hak edene de gerekli desteği vermek bir fakiri giydirmek kadar sevaptır diyor.

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Sn. Armağan Karal Desem sosyal medyada yaptığınız açıklamada, İstanbul'dan bilmediğim bir kadın arıyor, "ülkeniz için bir araştırma yapıyoruz" diyor, sonra da" 15 yaşından büyük olduğunuzu teyit edebilir misiniz" diyor. Bir de,' toplanacak bilgilerin Amerika'ya gönderileceğini söyleyip, özel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayacağız" diye sözde teminat veriyor.Siz bana 5 yaşından büyük olduğunuzu teyit edin ben de sorularınızı cevaplayayım" dediğinizi dile getirdiniz. Sevgili yeğenim, keşke Aziz Nesin yaşasaydı ve milyon kitap yazacak kadar KKTC Akbulutlara has madeni keşfetseydi. Hurşit amca, sevgili Armağan o kadına Arif Hoca’yı hatırlatıp, şak diye telefonu kapatsaydı diyor. Yeğenim, uzun bir süredir, karma din yaşayan ülke gibiyiz. Hacı ne haber, ne var ne yok derken, ne olsun dün bana İstanbul’dan gelen Telefonu Peder’e söyledim. Niçin Arif Hoca’yı hatırlatmadın diye Papaz olduk. Araya giren kardeşim Hafız kafaya takma dedi. Bilmem anlatabildim mi

Günün Fıkrası:

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak -"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

Günün Sözü:

Herkesin karşısına fırsatlar çıkar.

Bugün, dün yaptığınızın aynisini

Yaparsanız, yarın hiçbirşey

Değişmez.