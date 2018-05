Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Özgürgün, yaptığınız açıklamada, 2 aydır BRT ekranlarına çıkmadığınızdan yakındınız. Bir başka deyişle 2 aydır Devletin Televizyonu olan BRT’ye parti başkanı ve eski Başbakan olarak beni çıkartmıyorlar. Orada konuşma olanağı bana verilmiyor dediniz. Sn. Başkan, devir değişti. Yontma taş devri, tunç devri, iletişim devri, punç devri derken, şimdilerde dün dündür, bugün de bugün devri başladı. Abdülvahap amca, fazla değer vermeyeceksin karşındakine, güvenip ihanet ettirmeyeceksin kendine. Ve güvenirsen bakmayacaksın arkana, yolun açık olsun. Adın da ‘ ihanet Olsun’ diyeceksin diyor..

**

Sn. Filiz Besim, Detay TV’ye konuk olan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, canlı yayında, sizin Dipkarpaz Sağlık Ocağına yaptığınız yardımı öve öve bitiremedi. Hadde övmeyi es geçtik, teşekkürünün sular seller gibi akması sonrasında oluşan selde, az daha boğulup can veriyorduk. Sn. Bakan, sağlıkta tamam bazen elde olmayan nedenlerden hatalar ve istenmeyen olaylar olabiliyor. Ancak güzel şeyler olduğunu da söylememiz gerekir diye düşünenlerdenim. Suphi başkan,bir insanın uyumadan önce ettiği duada yer almak, duaların en hayırlısında yer almak demektir diyor. Bence Dipkarpaz’da bir insanın değil birçok insanın duasında yer aldınız.

**

Sn. Girne İnisiyatifi üyeleri, Kaya Palazzo otelinin yanındaki 15 dönümlük kamu arazisine 6 katlı otel yapılması için düğmeye basıldığını duyurdunuz. Kaya Palazzo’dan sonra bir arazi peşkeşi de hemen yanı başındaki 15 dönümlük kamu arazisinde karşımıza çıktığını üzülerek kamuoyu ile paylaşırız dediniz. Sn. üyeler, eskiden bal parmak ile yenirdi. Maalesef günümüzde kaşık da yetmediği için kepçe ile yenmeye başlandı.

**

Sn. Fikret Civisilli, Belediye Meclis üyesi adayları ile dün İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı ziyaretinde yaptığın konuşmada, Çıraklık Eğitim Merkezi'nin İskele Organize Sanayi Bölgesi'nde de açılmasının sağlanacağını belirttiniz. Fikret hocam vallahi bu tam yerinde bir iş olur. Usta diye geçinen, çırak yamağı bile olamayacak olanların belli yerlerde kırdıkları potlar, sanırım Türkiye ile Kıbrıs arasında köprü olacak boyuta geldi. Hocam, akıllı telefon diyorlar. Karşı taraf o telefon kadar bile akıllı olamıyor ve aptal olursa, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

**

Sn. Asım İdris41 yıldır özel eğitim alanında eğitim veriliyor. Ama ne yazık ki "Özel Eğitim Yasası" yok. 41 yıldır yapılamayanı yapmak için kolları sıvadık dedin. Öncelikle kolay gelsin. Ancak bu arada tarikat arı kovanına da çomağı soktuğunu ve arıları ürküttüğünü söylemek isterim. Beyinlerindeki örümcekleri, genç dimağlara aktarmaya çalışan beyin özürlülere, cebinizdeki kırmızı kartı çıkartmaya hazırlanırken, aman buralarda her şeye maydanoz olan fincancı katırlarını da ürkütmeyin. Sn. İdris, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bu yobazlar, Müslümanlıkta yeri olmayan din dışı hurafeler afyonu ile milleti uyuturken, çocuklarını düşünen bizlerin bir yerleri üç buçuk atarken, onlar ensemizden dört dörtlük keyif sürerek hayatını yaşıyor.

**

Sn. Bertan Zaroğlu, YDP Başkan Yardımcısı olarak, vatandaşlıkları iptal edilen kişilere yaptığınız çağrıda, partiye başvurmalarını istendiniz. İptal edilen vatandaşlıkları yargıya taşıcağınızı duyururken, hükümetinin iptal ettiği vatandaşlıkların hukuka aykırı olduğunu ve vicdanları kanatan bir yara haline geldiğini belirttiniz. Sn. Zaroğlu, vatandaşlıkları iptal edilen kişiler arasında 15-16 yıl buralarda olanlara kimsenin sözü olamaz. Ancak turist olarak gelen ve KKTC’de sadece 9 gün kalanlarda var. Buna karşın 25-30 yıl buralarda emek tüketmiş, çocuklarını burada doğurup, büyütmüş insanların vatandaş olamadıkları söz konusu. Bu durum sanırım vicdanları daha çok yaralar. Sevgili Bertan, yaşanan bu paradoksu anlatmak, hiç görmeyen birine, Gökkuşɑğını anlatmak kadar zor ve imkânsızdır.

**

Sn. AyseÖztabaysosyal medyadaki paylaşımında, annesi tarafından bıçaklanan 7 yaşındaki çocuk ile ilgili olarak, bu uzmanlar bu aktivistler bu konunun uzmanları boşuna konuşmadı. Boşuna bu toplumda şiddet var tedbir alınmalı demediler. Aile içi veya ev içi şiddet vardır politikalar üretilmeli diye dikkat çekmeye çalıştılar. Bu toplumda şiddet var dedin. Sevgili Ayşe, arkadaşlara sırf bir taraftan girenin diğer taraftan çıkması için Allah iki kulak verdi. Yaşananları Metin Şentürk görürken, sağır Sultan da duydu. Ancak bizi idare ettiğini sananların görmemesi ve duymaması da normaldir. Bu ülkede parçaları kaybolmuş puzzle gibiyiz. Kimimizin aklı, kimimizin ruhu kiminizin kalbi yok.

**

Sn. Lika Şemmedi,Meritekranda reklam geçiyor. Kıbrıslılara indirim yapmışlar ve indirimli fiyatı 425 TL geceliği, ultra herşey dahil.Ama en az 3 gün kalırsan. Sudan ucuz değil mi? diye soruyorsun. Ve bunların maddi durumumuzdan haberleri yok galiba.300 TL.Daha koy ve Karadeniz turuna git daha iyi diyorsun. Lika hanım demek ki, yastık altında, dolap içinde kirli çıkı olan çok vatandaş olduğunu tespit ettiler. Ağladığımıza bakmayıp, gözyaşımızı silmemiz için bizi oralara davet ediyorlar.

**

Sn. Salih Karagözlü, gözümü karartım, ya karnı, yada sırtı diyerek Lefke Belediyesi Meclis Üyeliği için Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP)'den aday oldum. Sıramda 8’dir ve uğurlu sayımdır imasında bulundun. Sevgili Salih, öncelikle hayırlı olsun. Lefke, Lefke olalı, ona aşık senin gibilerini az gördü. Futbol Takımını Allah’ına sevdin ve destekledin. Ağzın dolu doluLefke’liyim sözcüğünü söylerken, yüzünde sevgi tomurcukları açtı. Hurşit amca, bu Lefke’liler, Lefke için canını dişine takacak birisine oy vermezse yazıklar olsun dedi. Salih gardaş, kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes oralarda buralarda, bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri senin gibi şerefli, kimileri sözünde durmayanlar gibi şerefsiz.

**

Sn. Sibel Hançerli, MS Derneği Başkanı olarak 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla yaptığınız açıklamada, Multiple Skleroz (MS) hastalarına, devlette istihdam imkânı verilmediğini, ancak engelli olurlarsa engelli kontenjanından istihdam edilebildiklerine dikkat çektiniz. Ve iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz? Dediniz. Sn. Hançerli, bu ülkedeki siyaset tiyatro salonunda, görmeyen, duymayan ve konuşmayan üç maymunlar eseri, yıllardır kapalı gişe oynuyor. Sibel Hanım, erkeklerin “sadece sarılıp uyuyacağız” cümlesiyle, kadınların “mağazaya girip çıkacağım” sözü ve hükümet yetkililerinin, merak etmeyin, tüm sıkıntılarınızı gidereceğiz. Kaliteli bir yaşam süreceksiniz vaatleri her daim birincilik için ölümüne kapışır.

**

Sn. Hülya Bay, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde TDP'den , Girne Belediye Meclisi Üyeliğine adayım. Beni sevenlerin ve bana güvenenlerin desteğini bekliyorum dediniz. Hayırlı olsun. Zor bir yola çıktınız. Ama bizim cimcime teyze Hülya kesin bu zor yolu aşar dedi. Yalnız bu zor sınavda her destek vereceğim diyene inanayım deme. Çünkü bu yolda koluna takacak insanın çok, ancak ömrüne ömür katacak insanın fazla olmayacağınız göreceksin.

**

Sn. Menteş Öztürk,Lefkoşa Taksiciler Birliği Asbaşkanı olarak yaptığın açıklamada aksicilerin yaşadığı zorlukların katlanılamayacak duruma geldiğini ifade ettiniz. Sistemsizliğin ve adaletsizliğin taksicilerin ekmeklerini elinden aldığını vurgulayarak, yakında bütün taksiciler özel araçlarla hizmet vermeye başlayacak, bizi buna teşvik ediyorlar” dediniz. Sn. Öztürk,bazı siyasiler veya üst düzey bürokratlar, söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyorlar da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar. Bilmem anlatabildim mi?

Günün sözü

Huyunu bilmediğin kişinin

Suyuna kapılırsan

Kuyusunda

Boğulursun.

Fıkra

Arabic technology

Amerikalı'lar yeni bir uçak geliştiriler ve bu uçağı denemek için Arabistan'a götürürler. Bir Arap pilotunu uçağa bindirirler ve uçak havalanır. Arap pilot uçağı kullanırken dört motordan biri patlar.

Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür.

Pilot rahatlar. Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine aynı yazı görülür. Pilot da uçmaya devam eder. Ne var ki az sonra iki motor birden patlar. Hiç motor kalmayınca Arap pilot panikler.

Tam bu esnada göstergelerde yine aynı yazı görülür ve uçak kendi kendini yumuşak bir şekilde indirir.

Araplar pilottan bu olayı öğrenince şaşırırlar ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler.

Pilot biner uçağa, başlar uçmaya. Bir iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology" yazısı görülür. Az sonra ikinci motor da patlar ve aynı yazı gözükünce Amerikalı pilot: "Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler." der. Derken iki motor birden patlayınca uçağın kendi kendini yere indireceğini düşünen pilot göstergelerde şu yazıyı görür:

"Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me. Eşhe dü enla ilahe illallah...."