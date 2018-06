Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. İsmet Akim, Kıb-Tek’i yontma taş devrinden, bilgisayar dönemine getirdikten sonra, hükümete gelen partin tarafından, yolsuzlukların üzerine gideceğim. Usulsüzlük yapanları ortaya çıkartıp cezalandırılmalarını sağlayacağım dedikten sonra mahalleye gönderildiniz. Sonra tekrar Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığına getirilmeniz beklenirken, soruşturma komisyonun başına getirileceğiniz söylendi.Ama herhalde bundan rahatsızlık duyulmuş olacak ki sizi istifaya zorladılar. Bizim Minik Kuşlar, soruşturmanız da makamınızda başınızdan bin beytambal kalsın diyerek ‘Sakko’nuzu kaptığınız gibi CTP’den istifa ettiğinizi söylüyor.Sn. Akim hataları düzeltmek için büyük harflerle söylemlerde bulunup alkış isteyenler yapamadıkları işler sonrasında sanırım ıslığa da katlanmak durumunda kalacaklar.

**

Sn. Fırat Ataser, belediye başkanı demek, halkın yaşamını daha kaliteli hale getirmek için garson devletin en güvenilir kullarından birisi olmak demektir.Abdurezzak dayı,Fırat ovlucuğumuz, tam Alsancak çemberinin bulunduğu yerin, göle dönüştüğünü göremiyor. Hızla gelen arabalara suni gölün kazaya davetiye çıkarttığını görmüyorsa gözüne ‘FAGO’ taksın diyor. Ahhbu çocuğuokundurdukyazındırdık. Ama bale gudelya, bale gudelya. Bu çocuktan bir bal olmaz. Mehter Takımı gibi iki öne bir geri gidiyor., bizim topal eşek gibi tekleye tekleye, seke seke bile gidemiyorsa yandı gülüm keten helva diyor.

**

Sn. Ayşegül Baybars, Özelde devlete, genelde bakanlığınızı ve hükümeti de kapsayan vatandaşlık davası başlıyor. 4’lü Koalisyon hükümetinin, UBP hükümeti tarafından verilen yurttaşlıklardan bir kısmını iptal etmesi üzerine harekete geçen 175 mağdurun, Yüksek İdare Mahkemesi’ni başvuru bombardımanına tuttuğu hükümet ile bakanlığınızın ilk davası bugün görülmeye başlıyor. .Sn. Baybars, geçmişte oy için yapılan hatalar zinciri bugün dolanan boynunuzu sıkarak sizi rahatsız ediyor. İnanın denizleri mürekkep yapsalardı çok güzel olurdu. O zaman siyasilerin yaptıkları hataları yazmamıza yetecek kadar sıfırları rahatlıkla ekleyebilirdik.

**

Sn. Özdil Nami, bizim Minik Kuşlar, seneye elektriğin yetersiz kalacağı nedeniyle ülkenin karanlıkta kalacağını söylüyor. Ceryan faturalarının tepe tepe deliye döndürdüğü bizler sanırım karanlıkta kalmanın dayanılmaz hafifliği ile soğuktan tir tiri çekme durumunda kalacağız. Tabi diş doktorları kırılan dişlerin tamiri için para kıracak. Türkiye’den elektrik getirilecek deniyor. O iş 3-4 senede olacağına göre biz şimdiden dişleri korumak için tedbir almaya başlasak iyi olacak.Sn. Nami, bakır diye gönderdiğimiz hükümetin yerine ‘Altın’ dediklerimizi getirdik. Hurşit amca aman,altın prangalar, demir olanlardan daha kötü çıkmasın. Ve biz gülü dikeni ile sevelim derken, kaktüsü avuçlamayalım diyor.

**

Sn. Elektrik Dairesi Yönetim Kurulu üyeleri, göreve geleli daha yeni oldu. Herkesin diline dolanan şu ‘Harabe’ aldık ne yapalım tekerlemesini halk olarak yeniden söylemek istemiyoruz. Evet belki harabeden öte bir yıkıntı teslim aldınız ama en azından ‘Golorambiciği’ yakacak kadar olsa bile var olan ‘Ceryanın’ devamını sağlayın. Bizim Minik Kuşlar seneye onun da el sallayarak bay bay diyeceğini ve bizi karanlıklarla baş başa bırakacağını söylüyor. Sn. Yönetim Kurulu üyeleri, problem, bugüne kadar kolumuza takacak insanın veya yönetim kurulu üyelerinin çok, ama yaptıkları atılım ile ömrümüze ömür katacakların olmamasındandır. Siz gerekeni yaparak ömrümüze ömür katın ki, full çeken bataryalarınız ile kalbimizin en güzel yerindeki kapsama alanından çıkmayasınız.

**

Sn. Tolga Ahmet Raşit, öncelikle LTB Meclis üyeliği adaylığınız hayırlı olsun. Açıklamanızda, 2 Dönem Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği yaptım. Bu görevimi hep çok severek yaptım. Ülkeme, şehrime faydalı işler yapmak benim için şereftir. Görevimi, en küçük bir menfaat, çıkar beklemeden yaptım. Daha yapacak çok iş var dediniz. Tolga gardaşım, söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir. Ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Ama bugüne kadar sözün esiri olanlar bir yolunu bulup esirlikten kurtuldu. İnşallah sende bu iddialı sözlerden sonra ‘Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı’ sözlerine muhatap olmaz sözlerinin esiri olarak yaşamazsın.

**

Sn. Gökhan Dağlı, sosyal medyadaki paylaşımında, her şey Mağusa için.Mağusa’yı daha ileriye taşımak için ben de varım. Destekleriniz yürüyeceğim yolda bir ışık olacaktır diyorsun ve CTP’denMağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayı olduğunu belirtiyorsun. Sevgili Gökhan, başarı ve yeteneğin ben ailenin genlerinden evlatlara geçtiğine inanırım. Dağlı soyadı, bu yetenek ve becerinin sende de olduğu kanaatini bende oluşturdu. Dağın zirvesinde, Kartallarda, yıllanlarda bulunur. Ancak birisi o zirveye sürünerek, diğeri süzülerek çıkar. Soy isminden o zirveye süzülerek çıkacağına inanıyoruz. Ama dikkat et etrafta avcı çok. Süzülürken, bir yerlerden saçma yememeye dikkat et.

**

Sn. Özay Öykün, paylaşımınızda,çok değerli Yenierenköy beldesi halkı, 2018 Yeni Erenköy Belediyesi başkanlık seçiminde adayım. Çok kısa bir zaman içerisinde sorunlara yönelik çözüm yöntemlerimi, izleyeceğim yol haritamı da paylaşacağım. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle, saygıyla kucaklarım dediniz. Ancak Yenierenköy halkını hata ve yanlışlıklar kucaklaya kucaklaya deliye döndürdü. Sn. Öykün, birçok belediyenin başına bugüne kadar Hülya Avşar düşerken, nedense Yenierenköy’ün başına Kuşum Aydın düşmüş. Aman dikkat edin de bukez Adriana Lima düşerek milleti sevindirsin.

**

Sn. Özer Kanlı, sevgili Betül Arslan’ın paylaşımına verdiğin cevapta,Siyasetin tüm çirkin oyunları, öncelikle BRTK üstünde oynanmıştır.Ve Betül, bence yerden göğe kadar haklıdır. Devletin en önemli kurumunun getirildiği hal içler acısıdır. Bundan 30 yıl ve daha öncesi BRT ruhu bilinçli olarak öldürüldü dedin. Sevgili Özer, senin politik görüşün ile ters düşenler belki o görüşü, benimsemedikleri için sevemeyebilirler. Ancak senin insanlığını severken, ‘Adamlığına’ kimse tek bir söz bile söyleyemez. Özer, Tanrı insanı çok ama ‘Adamı’ az yarattı. Sende o az yaratılanlar arasında olmanın keyfini çıkart be abim.

**

Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımında, Bavyera’nın bir bakanlığını, bir bakanlığımız ile resmi yazılı temasa geçirdim. Bizimle işbirliği yapmak istermisiniz diyorlar. Fahri temsilcilik böyle bir şey diyorsunuz. Aman Turgay Hocam, bu yaptıklarınızı bizim ‘BÖYÜK’ Milliyetçilerimiz sakın duymasın. Onlar, vatan, millet, Sakarya, nurlu ufuklar edebiyatından pasajlar okurken, deveyi de havurdu ile götürmenin hesabını yapıyor. Senin bu işleri, ‘Vatan aşkından’ mangır beklemeden yaptığını öğrenirlerse, ekmeklerine kan doğradığın için ‘Papa’yı arayarak seni Aforoz edebilirler. Turgay Hocam, vatan hizmetinizi görmezden gelen bu tipler, durmadan biz farklıyız diyor. İnan bu insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Ve onlara ya arkadaşlar sizin farkınız ne? Sizi babanız mı doğurdu diye sormak istiyorum.

**

Sn. Halil İbrahim Doğan, Vadili Belediyesinde 22 Yıllık Kıdemli İdare Amirliği derken, Vadili Belediye Başkanlığı zamanı geldi artık kardeşim diyorsunuz. Sn. Doğan, bizim Ebuzittin Toksöz, Mehteran Takımı gibi iki öne bir geri giden bazı belediye başkanlarını ‘Haçana beş’ çekeceğiz be gardaş. Babuç kadar dilleri ile söyleyeceklerini bugüne kadar söylediler de yapacağız deyip de yapmadıklarını bir türlü söylemediler. Eeee vallahi çektik gelmediler. İttik gitmediler. Bundan sonra gabsalıvereceğiz dedi.

**

Sn. Barış Oral, bir bankaya olanborcunuzdan dolayı Gemikonağı’nda bulunan ve bankaya ipotek edilen gayrimenkullerinize haciz konduğunu hatta haciz edilen gayrimenkullerinizin değerinin altında gösterildiğini dile getirdiniz. Sn. Oral, beş bin TL’lerin, 95 bin TL olduğu, faiz yasasının tadil edilerek geçirilmediği bir ülkede, bankalara esir olan hükümetlerin bu konuda bir şey beklemek abesle iştigal etmek demektir. Para babaları halkın ensesinde döblek çalarken, Polis bu efendilerin tahsilatçılığını yaparken, çıkarmadığı yasalar ile hükümetler bunların güvenliklerini sağlarken, yani anamız Kanuni’nin kadısı Ebu Suud efendi tarafından öpülürken, kullar Kanuni’lerden nasıl hesap soracak dersin.

**

Sn.GamzeTekok paylaşımında, aslen Pergamalı olup 1985 yılında Gazimağosa’da doğdum.İlk ve ortaokul eğitimimi Beyarmudunda tamamladıktan sonra; lise eğitimimi Namık Kemal Lisesinde tamamladım. DAÜ’deİngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum.Şu an Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi üzerine yüksek lisans yapmaktayım.Farklı eğitim ve öğretim yıllarında; devlet okullarında geçici İngilizce öğretmenliği yaptım. Ayrıca özel dershanelerde İngilizce öğretmenliği yapmaya devam ettim diyorsun. Gamze hanım bu saydıklarından sonra müsaadenle bundan iyisi Şam’da Kayısı derim. Halkı zevlemekten başka iye yaramayanları boş geç. İçeri girmek için kapıyı ‘Gındırdığını’ görüyorum.Sn. Tekok, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkım, para için soyunana alkış tutarken sizler gibi değerli insanları görmezden gelmesi de. çok garip doğrusu.

Günün Fıkrası:

Öpüşmem!..

dünyada sadece bir çift kalan nadir bir ayı türünün erkeği ölmüş.

bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır. bu yüzden soyu tükenecek.

ne yapalım diye düşünmüşler; kurullar toplanmış, çözüm yok.

bir türk bilim adamı şöyle demiş:

'bizim memlekette bir hayati abi var. söylemesi ayıp, aynen bu

ayıya benziyor, hatta daha kıllıdır.

ondan rica edebiliriz. 150-200 dolar da ödül verdik mi bu iş tamam!

ayıların soyunu ancak bu yöntemle kurtarabiliriz.'

bakmışlar başka çare yok, hayati abiye gitmişler ve durumun önemini,

yapacağı hizmetin büyüklüğünü

anlatmışlar, bir de 'karşılığında 150 dolar söz konusu' demişler.

hayati abi bir an düşündükten sonra, 'olur ama..' demiş, 'üç şartım var.'

herkes büyük bir sevinç içinde ama daha çok merakla,

'nedir şartların?' diye sormuşlar...

hayati abi bir çırpıda sıralayıvermiş:

1. öpüşmem.

2. yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız.

3. 150 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm

Günün Sözü:

Kardelene sormuşlar, bütün çiçekler sıradan

Yerlerde açıp insanlara yakın dururken sen neden

Yüksek dağlarda açıyorsun.

Kardelen ‘Gülü seven dikenini, menekşeyi

Seven rengini, beni seven ‘Ölümü’ göze

Alır’