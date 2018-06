Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Özgürgün son günlerde suskunluğunuza nokta koyarak müthiş bir teklifte bulundunuz. Kürsü dışında bütün dokunulmazlıkları kaldırın çağrısını yaparken, belli yerlere de dokunulmazlığımızın kalkmasından korkmuyoruz mesajı verdiniz. Bana göre kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıklar kalkmalı. Bir Milletvekili sadece kürsüde ortaya koyduğu ve halkın nabzını yansıtan fikir ve görüşlerinden yargılanmamalı dediniz. Bu konuda son derece haklısınız. Bence dokunulmazlığa, nerden buldun yasası da dahil edilmeli. Sn. Özgürgün, bugün vekil elbisesi giyip, hükümet edip de, ellerindeki nimetlerin kıymetini bilmeyenler gün gelecek kaybettikleri sonrasında kalan bir kuru oya şükredecek.

**

Sn. Hasan Sadıkoğlu, seçim yarışına kum, çakıl, briket ve demir karıştırdığın öne sürülüyor. Parola da as fotoğrafı kap kum ve çakılı. As büyükçe fotoğrafı yanında bonus olarak briket ve demiri de almış. Başkan, aman dikkat et, kum yere dökülürse yolu kayganlaştırır. Viraja sertçe girersen tomofilin direksiyon hâkimiyetini kaybeder ve tumba olursun. Maazallah tomofil takla atarken kendini demirlerin üzerinde bulursun. Sn. Sadıkoğlu, hacı amca uçan kuşlar kadar hür olmak istiyorsanız, ayağınıza vurulan zincirlerden değil, kanatlarınıza koyulan yüklerden kurtulun. Zira uçmak için ayaklara değil kanatlara ihtiyaç vardır. Eee vallahi Hasan’ımın kanatları kum, çakıl, demir ve briket ile yüklü olduğu için seçimde nasıl uçacak merak ediyorum diyor.

**

Sn. Halil Orun, bizim minik kuşlar seçimden çekilmen halinde senin eve bir yerlerden kum, briket, demir gelecekmiş. Bonus olarak da yanında çimento konacakmış. Vallahi bence fena fikir değil. Bir taşla iki kuş vurmuş olacaksın. Birincisi korkudan ödü kopan birilerinin kalpten gitmesini önleyeceksin. Diğeri de veresiye alınan ve gün sonunda büyük paralara ulaşacak faturalardan belediyeyi kurtaracaksın. Sn. Orun, Habibe Teyze, birileri adım atacağı yere iyi baksın. Çünkü, işin ucunda yaş tahtaya basmak da var diyor. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Kudret ÖzersayÖzersay, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada, bir haber sitesinde dün akşam asılsız iftiralar içeren bir yayın yapıldığını, yurt dışı temsilcilerin ve eşlerinin vize masraflarının yıllardır devlet tarafından karşılandığını belirttiniz. Hiçbir çalışanınıza veya eşine ayrıcalıklı yahut özel bir muamele söz konusu olmadığını, tek farkın ödeme kalemi değişikliği olduğunu yalan ve iftira için mahkemeye başvuracağınızı söylediniz. Sn. Özersay biraz nostalji yaparsak kısa bir zaman dilimi öncesine kadar örnek bir siyasetçi olarak gösterilip seviliyordunuz. İnsan sevdikleri şeyleri parçalamaya, daha sonra da parçaladıkları şeyleri daha da çok sevmeye meraklıdırlar. Ne yapabiliriz ki?

**

Sn. Mehmet Harmancı, ortaya attığın bomba büyük gürültü ile patladı. Etrafı toza dumana boğdu. Arı kovanına çomak sokmuş gibi ortalık vızıltıdan geçilmiyor. Bizim Minik Kuşlar seçimler ile ilgili olarak senin altıncı vites ile hızla gittiğini, Hasan Sertoğlu’nun da seni takip ettiğini söyledi. Bizim Minik Kuşlar Amiral Gemisi kaptan köşkü sahibini beklerken, yarın seçim olursa sana göz kırparak buyur dediğini söylüyor. Vallahi seçimlerin geneline baktığım zaman sizin ile birkaç başkan adayının yokuş yukarı geriye kalanların ise sadece yokuş aşağı hızlı olduğunu dile getiriyor. Zirvede kartallarda, yılanlarda bulunur. Birisi süzülerek diğeri sürünerek o zirveye çıkar. Mühim olan o zirveye süzülerek çıkmaktır. Siz gerisini boş verin. Gerisi lafı güzaf.

**

Sn. Hüseyin Angolemli, öncelikle eşinize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Eşinizin ciddi hastalığı nedeniyle Meclise gelemediğinizi ve bu nedenle de nisap hasıl olmadığı için Meclisi Mebusan’ın toplanamadığını bilenlerdeniz. Ancak bu durumu, Meclis Başkanı konusunda size çalım atıldığına bağlayanlarda var. Sn. Angolemli o konuda da haklısınız. Çünkü söz ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz. Ağızdan çıktıktan sonra da siz onun esiri olursunuz. Söz birileri tarafından ağızdan çıktı ancak alagirli oyunlar ile zincir kesilerek birileri esirlikten kurtuldu. Uçmayı hastalık zanneden kuşlar ile verdikleri sözden dönen döndürekler hiçbir zaman zafere ulaşamaz.

**

Sn. Akın Aktunç, sosyal medyadaki paylaşımında, Lefkoşa Türk Belediyesi yeni döneminde gençlerin enerjisi ile tecrübeli meclis üyelerinin bilgilerinin Lefkoşa’ya olumlu katkı koyacağını düşünüyorum. Lefkoşalının bir neferi olarak , beledi , kültürel , sportif faaliyetlerde olumlu katkı koymak için çalışacağım. Köstek değil destek olacağım. Önümüzdeki dönemde Lefkoşa’ya girerken baş şehri görmek istiyorum.Güzellikleri görmek istiyorum. Değişim istiyorum . Lefkoşa’yı Biliyorum. Diyorsun da, bizim Ebuzittin amca sevgili Akın 20 senedir Meclis üyesidir. O değişime katkıyı neden koyamadı. Güzellikleri görmek istiyorum derken o güzelliklere bir harç niye atmadı. Lefkoşa’ya girerken Başşehir görmek istiyorum derken bu kadar zaman Ayakşehire mi giriyordu diyor.Sevgili Akın, hayat aynaya benzer. Sen ona gülümsersen oda sana gülümser. Arkanı dönersen, o aynada arkanı görürsün.

**

Sn. Mehmet Abbasoğlu, .Akdoğan Belediyesi Meclis üyeliği adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Bu ülkede özellikle Akdoğan bölgesindeki futbol denince benim aklıma gelen 3-5 yıldız futbolculardan birisisin. Dantel gibi ördüğün o orta sahadaki ince işlemeleri, kale önünde belirdiğin zaman titrettiğin kaleciler gibi bölgedeki hizmet dalını işleyeceğine, çevreyi kirletenleri kalecileri titrettiğin gibi titreteceğine eminim. Büyük yetenekler, yalnız sahada değil, her yerde o yeteneklerini konuşturur Abbas. Bence bölge insanı, bölgeye hizmeti düşünüyorsa, uğurlu sayı 8’e bir tik atar.

**

Sn. CAS çalışanları Meclis önünde yaptığınız eylemde, 45 gündür maaş alamadığınızı dile getirdiniz. Şirketin statüsünün yükseltilmesi talebiyle dün Meclis önünde yaptığınız eylemde Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bazı milletvekilleriyle görüştünüz. Da sizin durumunuzu gözleri görmeyen Metin Şentürk görürken 50 vekilin neden görmediğini onlara sordunuz mu? Onlar 800’er ekstra hayat pahalılığı alırken, sizin evinize bir ekmek bile götüremediğinizi duymadılar mı? Kusura bakmayın ama bugüne kadar sessiz ve sakin, hanım hanımcık kaldınız. Sesinizi biz 7 desimetre ile duyurmaya çalışırken siz 1 oktav, 3 desimetre ses bile çıkartmadınız. Unutmayın, çiçekli yollardan, sessizce gidebildiğiniz şeyin adı zafer değildir.

**

Sn. Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak CAS çalışanları ile ilgili yaptığınız açıklamada, şirkette yaşanan sorunlarda çalışanın suçu olmadığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini ifade ettiniz.Sorunun toplumsal bir yaraya dönüşebileceğini, iktidarların sorun çözmekle görevli olduğunu vurguladınız. Buraya kadar tamam da, ev sahibi kapıyı demir parmaklıklar ile kaptamadıydı. 3 kilit koymadıydı suçlamaları sonrasında hırsızın burada hiç mi suçu yok. Yani 3 aydır maaş alamayan ve bugüne kadar sessiz sakin ve kaderine razı yaşam süren çalışanın hiçmi suçu yok. CAS üst düzey yetkilileri, eşlerine kadar araba kiralarken, ekmek yerine kek yerken ‘GIK’larının çıkmamasında hiçmi hataları yok? Sn. Oğuz, eğer eğri durursanız, sizin gölgenizde eğri durur. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yetkilileri, yaptığınız açıklamada, başta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi(OSB) olmak üzere, ülkedeki birçok sanayi bölgesinde kamu yolları ve kaldırımlarda ciddi kirlilik bulunduğunu belirttiniz ve yetkilileri göreve çağırdınız. Çöp, hurda, hurda araç ve benzeri kirlilik yaratan unsurların bulunduğu bu bölgelerde, yıllar içerisinde kiracıların yaratmış oldukları kirlilik ve düzensizliğe karşı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlar görevlerini yerine getirmedi. Bu nedenle OSB’lerde durum daha da kötü bir hale geldi dediniz ve bizde elimizi taşın altına koyacağız dediniz. Da, sanki çok bilinmeyenli bir denklemi masaya koydunuz. Aman elinizi taşın altına koymayın. Çünkü gövdeniz zaten çöp yığınının altında kaldı. Keşke kaptan olsaydınız. Bu dümen çevirme kabiliyetinizle harcanıyorsunuz.Çamaşır makinesi çamaşırları sıkarken sizler kadar hızlı dönmüyor bilesiniz.

**

Sn. Osman Eminel, öncelikle Lefkoşa Belediye Meclis üyeliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Amiral gemisi olarak nitelendirilen Başkent Lefkoşa’nın Belediye Meclis üyeliği, bence meclisteki bir vekilin üstlendiği görev kadar önemlidir. Aklımız fikrimiz Kıbrıs" diyerek, daha güzel bir Kıbrıs için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz açıklaman güzel de bu sözcüklerin arasına Lefkoşa’yı da katmalıydın diye düşünenlerdenim be abim. Osman abim, seçilmen halinde adam gibi görev yapacağını seni yakından tanıyanlar sürekli dile getiriliyor. Da, adamlıklarını mikroskop ile dahi göremeyeceğimiz kişiler, gelip bize lafontenten masallar üretip bize ahkam kesmesinler.

Günün Sözü:

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.