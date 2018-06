Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Faiz Sucuoğlu, 7 bufor şiddetinde sert eserken, fırtınaya dönen UBP rüzgarı, parti içinde ne örgüt başkanı, nesempatizan, nede üye bırakıyor. UBP’de başkan adayı olduğunuz sinyalini vermeye başladığınız anda hareketlenme başladı. Diğer başkan adayları da sizden sonra ortaya çıkmaya başladı. Hayırlısı olsun. Hacı amca Sucuoğlu, aday olduğunu söylerken ona söyleyin bu yolda sakın su goyvermesin. Çünkü goyverdiği su parti içerisinde ortalığı rutubet içinde bıraktı, rutubetin rahatsız ettikleri de istifaları basıp kaçıyor diyor. Hatçe teyze ise Faiz ovlucuğum dikkat etsin de partidaşları gülü dikeni ile severken, kaktüsü avuçlamayalım ifadesinde bulundu.

**

Sn. Zeki Çeler, KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi konusunda bakanlığınızın herhangi bir adım atmaması nedeniyle, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde uyarı grevi yaptı. Sizde bu greve destek belirtirken destek belirttiğiniz için eleştiriye uğradınız. Hatta Müsteşar ile Müdürünüzü görevden almanız istendi. Kısacası sizin etiket olduğunuz yerde birileri fiyatı kendileri koymak istiyor. Ne diyelim?

**

Sn. Buran Atakan,Hava-Sen Başkanı olarak, Ercan’da tekelleşmenin önüne geçilmesi için CAS’ın yaşatılması gerektiğini kaydettiniz. CAS çalışanlarına sonsuz desteklerinizi belirtirken CAS’ında yaşatılması gerektiğini ifade ettiniz.Sevgili Buran, bu memlekette kendi iradesi ile ayakta kalmaya çalışan kurum ve kurumları yaşatmak isterler mi?İlla avuç açacaksın. Evet efendim diyeceksin. Avuç açmaz evet efendim demezsen, seni süründürme modunda sokarlar. Bazı partiler ve bazı siyasiler fotoğraf gibidirler. Ne kadar büyültürsen kaliteleri o kadar düşer.

**

Sn. Hasan Sertoğlu, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesaplar en büyük sıkıntı oldu dediniz. Ve çokta doğru söylediniz. Hasan Başkan, kısacası filler tepişti, olan çimenlere oldu ve ezildi.Günlerce bu konuyu dile getirirken tehlikenin rakiplerden değil yandaşlardan veya bir başka deyişle destekçi olarak görünenlerden geleceğini söyledik. Kavganın sırası değil, Sertoğlu’na yazık ediyorsunuz dedik. Dedik ama Allah iki kulak vermiş. Birinden girip arada beş dakika mola vereceğini tahmin ettik. Ancak diğerinden çıkıp gideceğini düşünemedik. Sn. Sertoğlu, 3 kuruşluk bazı adamlara, 5 kuruşluk değer verirsen işte böyle kalan 2 kuruş sonrasında seni satar. Satmakla da kalmaz arkadan bıçaklarda.

**

Sn. Ömer Tazeoğlu, Polis Müdürlüğünü yaptığınız Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri, Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda Polonya, Avusturya ve Danimarka menşeli yaklaşık 8 ton kaçak et ele geçirdi. Sanırım bu operasyon,KKTC tarihinde gerçekleşen en büyük et kaçakçılığı olayıdır. 8 ton kaçak etin hijyen ve sağlık koşullarından uzak bir şekilde arkası açık kamyon ile Güney Kıbrıs’tan getirilmesine tek kelime ile ancak pes denir. Bu utanmazların hakkından sen ve sana bağlı polislerin gelmesi sağlıklı et yiyecek olan halkı korudu.Sn. Tazeoğlu, bazı insanlar ayakkabı mağazası gibidir. Bunlarda her numara var. Arsıza söz, pişkine yüz dayanmadığı gibi bunların numaraları da senin gibi dürüst ve başarılı müdürlere dayanmaz.

**

Sn. Özel Kadıoğlu, parti içerisindeki iç çekişmeler ile arkadan hançerlemeler, senin gibi çekirdekten yetişme UBP’li bir örgüt başkanını bile kızdırıp istifa noktasına getirirse, o noktada, yandı gülüm keten helva demekten başka söylenecek bir söz kalmadı demektir. Parti içerisinde yaşananlar sonrasında sizi mi çekeceğim. Hadde be barra diyerek istifa etmiş olman, belki bazı efendilerin aklını başına getirir. Ellerini başlarının arasına alarak be ama biz ne yapıyoruz, Özel,bir damarımızı bile kesersek o damardan akan turuncu renk kan vücudu bitirecek diyemeyecekler mi? Sevgili Özel, Hacı amca, Özel ovlucuğuma söyle, bu efendiler zincire vurduğum küfür zincirimin kilidi ile fazla oynuyorlar. Yapmasınlar diyor.

**

Sn. Şener Elcil, Dinazorlar devrinden beridir ismi Hirsofu olarak bilinen körfezin HACI SOFU ismi ile değiştirildiğini söylediniz. Bugüne kadar, Kıbrıs’ın birçok köyünün, sokağının, hatta tarihi yerlerinin isimlerinin değiştirildiğine tanık olduk. Ayrıca bu değiştirme işleminin devam ettiğini de bilenlerdeniz. Da, anlayamadığımız, Hirsofu körfezinin neden Hacılığa terfi ettirildiğini anlayamadık. Örneğin Sofu efendi Hacı olacağına neden Sent yani Aziz Hristo olmadı. Sn. Elcil, aslında kültürünü, benliğini, onurunu ve kişiliğini aslında kaybettiğin zaman değil, çabalamak istemediğin zaman kaybedersin. Biz bu konuda bu çabayı gösterebildim mi?

**

Sn. Salim Zambaklı, şeytanı bende sevmiyorum. Ama tecavüz olayındaseni kandırdığı gibi İ….n bazı fikirleri benim de hoşuma gidiyor. Güzelyurt’ta kendisine iş vereceğin vaadi ile kandırdığın kadını bahçelere götürüp tecavüz etmeye çalışman şeytanı bile çileden çıkarttı. Yahu bu Zambaklı beni bile geçti. Yalnız tecavüz etmeye çalıştığı kadın onu az daha çeneden ediyordu dedi. Salim gardaş, kemik, kan ve düşünce herkeste vardır. Farklı olan şey karakter, yürek ve niyettir. Niyet kötü. Yürek fena, karakter tükenmiş ise geriye insan elbisesi giymiş bir yaratık kalır.

**

Sn. Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı yarışında az bir farkla seçimi kaybetmenden sonra sosyal medyadaki paylaşımında seçimi kazanan Cemil Sarıçizmeli’yi kutlarken, UBP’derant ve menfaat uğruna sana kazık atanlara da sitem ediyorsun. Takım halinde yola çıktık. Kalecimiz iyi, defansımız iyi. Orta sahamız iyi. Forvetimiz iyi ama içimizdeki çürük elmalar kendi kalemize gol attı diyorsun. Sevgili Cenk, problem koluna takacak insanın çok ama ömrüne ömür katacak insanın az olmasıdır.

**

Sn. İsmet Pişmiş, Karaoğlanoğlu bölgesinde kamuya ait alanların peşkeş çekilmesine karşı düzenlediğiniz eylemde 15 dönüm arazinin Turizm Bakanı tarafından 10 yıllığına bir şirkete kiralandığını söylediniz.Yaşadığınız bölgede Merit Park, Kaya Palazzo ve bu yeni otelin demir perde gibi önünüze dikildiğini ve denizi bile görmenin mümkün olmadığını ifade ettiniz. Sn. Pişmiş, yarattıkları esere pişmiş kelle gibi sırıtarak bakanları gördükçe, inan içimden bunlar için küfürlü hicaz faslından beste, santurlu küfür faslından da güfte düzenlemek geçiyor. Bazı insanlar sizler gibi küfür etmez. Sadece sessiz sakin eylem yapar ve bir tek söz söyler. Ama işte onun altından kalkamazlar.

**

Sn.Remzi Gardiyanoğlu, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada sağlıkta yakında tufan kopacağını iddia ettiniz. Sağlıkta var olduğu ileri sürülen yasa tanımazlıkla ilgili olarak,iktidara gelmeden önce açıklamalar yaptıklarını söylediğiniz, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a, yaptıkları açıklamaları hatırlatarak sorular sordunuz ve yanıtlamalarını istediniz. Sn. Gardiyanoğlu, Hacı Bulgur efendi Remzi Bey’e lütfen dün dündür. Bugün de bugün sözcüğünü hatırlatırmısınız diyor. Doktorum, inanın birileri yabancı şarkı gibidir. Onları dinleyen çok ama ne söylediklerini anlayan yoktur. Bazen birilerine anlayacakları dil ile konuşmak gerekir.

Günün Fıkrası:

Genç kadın iş bulmak için hiçbir çaba harcamayan kocasına çok kızıyordu.

Ama kocasının umurunda bile değildi.

Kadın bir gün nihayet

-“Daha fazla dayanamayacağım... Utanç içindeyim!..” diyerek patladı, “...

-kiramızı babam, mutfak masraflarımızı annem karşılıyor.

Bizi kızkardeşim giydiriyor, arabamızın masraflarını da halam karşılıyor.”

Adam yattığı yerden karısına

-“Bence de utanmakta haklısın hayatım” dedi,

-“İki erkek kardeşinden yıllardır hiçbir şey göremedik!..

Günün Sözü:

Topal ol, sağır ol, duygusuz ol

Hissiz ol, kör ol ama

Asla ve asla

‘NANKÖR’

olma