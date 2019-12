Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, öncelikle Cumhurbaşkanı adaylığınıza hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Aday olacağınız gerçi çok bilinmeyenli bir denklem değildi. Ancak nihayetinde cümlenin sonunda bir ‘Acaba’ kelimesi de sürekli vardı. Günün sonunda acaba kelimesi nazlı nazlı yerini adayım kelimesine terk edip gitti. Bilgi dağarcığınızın doluluğu, CTP Başkanlığının yanısıra Başbakanlık ile elde ettiğiniz deneyim sizin bir basamak daha yukarıdaki bir yeri rahatlık ile dolduracağınızı gösterir. Seçilmeniz halinde, yükün ağırlığı sonrasında öfke ve sinirinize gem vurursanız, bu ülke donanımlı genç bir Cumhurbaşkanının idaresini yıllarca takdir ederek konuşur. Sn. Erhürman, bugüne kadar halk olarak bizi yıpratan hayatın kahpeIiği değiI. Bazı siyasilerin sahteIiğidir.Seçim kazandıktan sonra gönül fethetmek yerine yanlış tavra girenler, nedense onu zapt etmeyi hiç bilmediler.

**

Sn. Erhan Arıklı, YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Hükümetin akibetinden tut, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar hatta ikinci tur ile ilgili tahminde bulundunuz. Açıklamanızda, UBP lilerin bir çoğunun Ersin Tatar'a oy vermeyeceğini söylerken, Partide sessiz bir kesimin hesaplaşma gününü beklediğini dile getirdiniz. Küskün UBP lilerin bir çoğunun size oy vereceğinbi iddia ederken, ikinci tura kalma ihtimalinizin Tatar’dan daha fazla olduğunu öne sürdünüz. Erhan başkan, kusura bakma, aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş sözünü söylemeden edemeyeceğim. Tamam anketler seni alacağın oyun çok altında gösteriyor. Yükselişini es geçerek seni dibte gösterenler var. Hatta algı operasyonunda bulunmak için, müşterek bahislerde senin kazanma ihtimalin hiç yokmuş gibi bire milyon verenler bile olanlar var. Ama UBP’lilerin büyük bölümünün sana oy vereceğini söylemek, Kalahari Çölünde ‘Serap’ görenlerin gördüğü serap kadar gerçek dışıdır sanırım.

**

Sn. Selma Eylem, çocukları sevip hayatını çocukları eğitmeye adayan bir öğretmen olarak, ülkede öğrencilerin özellikle trafikte can güvenliğine duyarlılık gösterilmediğini ve çocukların taşımacılık esnasında can güvenliklerinin olmadığını dile getirdiniz. Meriç ve Balıkesirli öğrencileri taşıyan otobüsün, seyir halindeyken frenlerinin patladığını, otobüs söförünün çocukların yanında bağırarak argo konuştuğunu Ulaştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı arasındaki siyasi çekişme nedeniyle bu çekişmenin bedelini çocukların ödediğini belirttiniz. Sn. Eylem, Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yaparak ben her işi yaparım abi modundaki, yes Sir’cü ‘Süper Bakanlarımızın’ varlığı yalnız çocukların değil, eğitimin de varlığını tehdit ediyor. Ayşaba her kahve aynı tadı taşımaz. Nerede içiyorsan kiminle içiyorsan ona göre değişir. Tomurcuk derdinde oImayan ağacın odun olduğunu unutup, kahveyi, bunlar ile içmeye kalktık. Kahve, Urfa’nın Mıra’sından daha acı geldi dedi.

**

Sn. Behçet Nacar, emekli bir Kurmay Albay olarak, Geçitkale Havaalanına gelen İHA ve gelmesi gündemde olan SİHA’lar ile ilgili olarak bir televizyon programında ırkçılık ve militerazmden uzak, buram buram demokrasi tüten açıklamanız, büyük ilgi topladı. İHA ile ilgili açıklamanız vur, parçala ve kırma dökmeden uzak, yapılması gerekeni gözler önüne sererken, demokrasi içerisinde yapılması gerekenleri de anlatmış oldu. Behçet Komutan, milliyetçiliğin aşırı ucunda gezenlerin vur, parçala, kır dök ayak izlerini takip etmenin, bizi farklı bir yola çıkarmayacağını ve takip etmemiz gereken izlerin itidal ve insan odaklı olması gerektiğini gözlerimizin içine soktunuz. Kısacası buğday ekersek, saman da elde edeceğimizi, fakat saman ekersek, buğday da elde edemeyceğimizi gösterttiniz.

**

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, bu topraklarda doğduğunu, zamanı gelince bu topraklara gömüleceğini, annen ve babanın da bu topralarda doğduğunu vakitleri gelince onlarında bu onların anaları ve babaları gaibi bu topraklara gömüleceğini dile getirdin. Ve kimsenin sana bu ülkeyi senden daha çok sevdiğini söyleyerek hamaset yapmamasını, çünkü bu sözleri çok duyduğunu ve gördüğünü belirttin. Hüseyin hocam, gün lafazanlık ve hamaset günüdür. Bunun ucunda da hatırı sayılır rant vardır. Bu nedenle bunun ‘Al Benisi’ çoktur. Bu tiplere karşı zafer kazanmak için bazen cesaret yetersiz kalır. Çünkü rakip en az iki yüzlü ençokta bin yüzlüdür. Kır çiçekleri ile salon çiçekleri arasındaki farkı anlamak istersen topraklarına bakacaksın. Çünkü bunları en iyi toprakları tanır.

**

Sn. Arif Salih Kırdağ, gazeteler, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan, Tufan Erhürman’ın, adaylığını ilk açıklayan aday olduğunu yazdı. Halbuki bu gazeteler sizin aday olduğunuzu sürekliliğe bağlayarak kırık plağın ayni yerde dönerek ayni şarkı nakaratını tekerar eder gibi tekrarladığını ve sizin ilk adaylığını açıklayan aday olduğunuzu unuttu. Sn. Kırdağ, bu seçimde %0.01 oyunuz ananızın ak sütü gibi size helal olsun. Mesele bir sırtın yerden sürekli kalkmaması değil, güreşte sürekli yenilen ama rakibe erkeksen bir defa daha güreşelim deyip, ilk ikramiyenin mucizede olsa belki çıkar umudu ile mindere çıkan güreçci gibi milyarda birde olsa o umudu taşıma meselesidir.

**

Sn. Aslı Murat,Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı olarak, yapmış olduğunuz açıklamada, İnsan hakları konusunda hem devlet hem de toplumun süslü sözlerin ilerisine gidemediğini söylediniz. “Uluslararası sözleşmelerin, oybirliği ile onaylandığını ancak uygulanmadığını dile getirdiniz. Ve uluslararası sözleşmeleri çekince koymadan onaylayan ender ülkelerden olduğumuzu belirttiniz. Bunun denetim yapılmaması ve devletin sorumluluk almamasından kaynaklandığına vurgu yaptınız.Sn. Aslı Murat, ahhh maalesef bazı siyasetçiler dikiş tutmaz yaramız, tövbe tutmayan günahımızdır. Güneşi görünce kaybolan gölgelerimizdirler.

**

Sn.Engin Halkseven, Elye Cumhuriyetinde yetişen dünya birincisi patatesin, rekoltesinin yüksek olduğu ancak ihracaatın olmaması halinde, çöpe gideceği iddiasında bulundunuz. Ve üretilen patatesin, bu yıl bir kısmını yeşil hat tüzüğüne uygun olarak, bir kısmını da Türkiye’ye satmak ümidi içinde olduğunuzu kaydettiniz. Halen talebin olmadığını ve satamazsanız fiyatları çok aşağıya çekerek, 2.40 TL’ye mal ettiğiniz patatesi 2 TL’ye verdiğinizi ve dibe batacağınızı belirttiniz. Sn. Halkseven, partiler şu sıralarda, Cumhurbaşkanı adayları ile ilgileniyor. Patatesmiş, domatesmiş gibi üreticiye gelir getirecek şeyleri OUT etmiş, adayları IN etmiş durumda. Başkan hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Meclisi Mebusan’ın mümtaz vekilleri ceylan derili koltuklarda, dört dörtlük keyif sürerken, üreticilerin bir yerlerinin uç buçuk atması umurlarında değil. Seçerken, buzdan hayaller kurup, şekerden mamül ev düzenleyecek dediklerimizin, maalesef sürekli yağmur yağdırması ne buzdan hayallerimizi, nede şekerden evlerimizi bıraktı.

**

Sn. Menekşe Baruk, sosyal medyada Can Denktaş ile ilgili yazınız, yürekleri delip geçmedi. İnanın yaktı gara gavurma yaparak geçti. Can Denktaş’ın ismi büyük bir ailenin bir ferdi olmasına karşın, yaşadığı ekenomik sıkıntıların yanısıra, politik zorlukları da dile getirirken, böylesi değerlerimizin, aile-siyaset-ekonomi Bermuda Şeytan Üçgeninde nasıl un ufak edildiğini gözlerimizin içine soktunuz. Siyasetçinin, soyadından yararlanmak için her türlü düzenbazlığa soyunmasına karşın, ondan siyasi rant elde etmeyenlerin onu rüzgarın önüne kattığı kuru yaprak gibi savurduğunu da öğrettiniz. Sn. Barut, girdiği kabın her durumda mutlak şeklini alan maddeye sıvı, girdiği vücuda kendi şekil verene rakı dersek,bazı binbir surat siyasiler ile insanlara acaba ne demeliyiz dersiniz?

**

Sn. Murat Kanatlı, Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçiminin, “Savaş” propagandası ve savunuculuğunun öne çıkacağı bir dönem olacağına dikkat çekerek, Türkiye’nin ise bu süreçte “Savaş” propagandası yapanları destekleyeceğini belirttiniz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik baskılarını daha da artıracağına vurgu yaparak, “Üstümüze üstümüze gelecekler” dediniz. Sn. Kanatlı, üstümüze üstümüze gelecekler sözüne katılmam mümkün değil. KKTC’nin meclisinin ve ilgili bakanın bile haberi olmadan İHA’nın gelme sürecine bakarsanız, geldim. Emredersiniz. Derhal filan yeri boşalt. Peki efendim sözcükleri sonrasında üstümüze gelme bile bir durumun olmadığını görürüz.Leb demeden leblebiyi anlayan ve ‘Yes Sir’ü basan baş tacı ettiklerimiz dururken, birileri üstümüze üstümüze gelme zahmetine katlanmaz. Hatçe Teyze ben kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı ve yapıştıktan sonra tekerlekleri yağlayanı değiI diyor.

**

Sn. Emrullah Turanlı, geçtiğimiz gün iki boyunuz büyüklüğündeki çeki gösterttiğiniz günlerden kalma, o meşhur fotoğrafa gözüm takıldı. 32 dişinizi bir tamam sergiledikten sonra çeki görücüye çıkartırkenki, gülüşün muhteşem, bakışlarınız küçücük dağları ben yarattım havalarındaydı.O zamanlar yıldız gibi parlarken, sonrasında yıldızın ağır ağır sönmeye başladığına tanık olduk. Yaldızlar dökülürken, altından arzı endam eden pas, bizlere helllooo demeye başladı. Vergi no way out olurken, KDV no pata pat sir demeye başladı. Tedavi edildikten sonra doğaya salıverilen, kaplumbağa bile Girit Adasını dolaşıp, Libya sahillerinde cirit, Mısır sahillerinde golf oynadıktan sonra Girne sahillerine selam verirken, sizin uzayıp giden tren yolları gibi bitiş tarihi uzayıp giden Ercan’dan hala daha tıss yok. Sn. Turanlı, vallahi ben renkli boyalar veya kalameler ile değil, kara kaIem ile resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk oIduğunu görmektense görmemeyi tercih ediyorum.

Günün Fıkrası

Günün Fotosu

Günün Kursu

Günün Sözü