Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ünal Üstel, bu ülkede hiçmi güzel şey olmaz diyenlere, olmaz olurmu? Son zamanlarda Turizm ile ilgili hamlelerimize bakarsanız, o güzel şeyleri görmüş olursunuz imasında bulundunuz. Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağda, Turim Bakanlığı da sizin ile birlikte kendini de KKTC turizminin tanıtımında ambargoyu nokavt ettiniz. Kuzey Kıbrıs’ın turizmdeki olanaklarını İngiltere’nin önde gelen basın, yayın organlarında sergileterek, 190 binin üzerinde izlenmesini sağladınız. Sn. Üstel, Fikri Ataoğlu’nu tenzih ederek söylüyorum.KKTC For Ever’da bugüne kadar Turizm konusunda ’Salla külahı ye pilavı ‘ modu hakimdi. Ancak siz buna ‘NOS’ deme cesareti gösterttiniz. Soğuk kalplerden sıcak sözlerin ve imzaların çıkmayacağını gördüğünüzden kalbinizi de ısıtarak güzel işlere imza attınız.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yarım yamalak bir otobüsün, Değirmenlik lisesinden aldığı çocukları, Balıkesir ile Meriç’e (Mora) götürürken çekilen sıkıntıları görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk görürken, arşa yükselen şikayetleri, sağır sultan bile duyarken sizin görmemeniz ve duymamanız sonrasında, gören ve duyan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, duyup görmenizi sağlamak için düğmeye bastı. Değirmenlik Lisesinde 11.30’da iki derslik uyarı grevi ile sizi dürterek ‘Uyandırmaya’ çalıştı. Sanırım bu dürtme geçmişte olduğu gibi sizi uyandırmayacak. Ayşaba Selma Eylem hocanımın, bu eylemi ve lafları Nazım ovlucğuma kapak olsun. Nazımcığımı fena haşladı helal olsun.Belki tipi yok ama şekli olsun imasında bulunurken zamanı gelince hadi canım yolun açık olsun mesajında bulundu dedi.

Sn. Emine Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak hazırladığınız Raporda, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de 2 yıl boyunca sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş’ın ihbarsız olarak görevine son verildiğini ve mağdur edildiğini açıkladınız. Ulusal Birlik Partisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Lefkoşa İlçe Sekreteri olarak çalışan Börteçine Baş’ın, sosyal paylaşım sitesinde, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yayınları nedeniyle işten uzaklaştırıldığına karar verildiğini belirttiniz.Ayrıca, çalışanın işsizlik ödeneğini alamadığını da belirttiniz. Sn. Dizdarlı, Sn. Erdoğan ve TC yetkilileri Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak demişlerdi ya, Türkiye’de özgür sokak kedileri telef edilirken, ciğercinin kedileri baş tacı ediliyor. Eh orada olanlar burada da olacağına göre özgürlük mözgürlük hak getire olacak. Salime Teyze, güneş batana kadar gölgeleri büyüyenler, güneş battıktan sonra gölgeleri kaybolunca ne olacağını görecekler. Hatta bugün erişilmez sandıkları o yüksek ağacın bir gün yapraklarınında yere düşeceğini ve rüzgarın oyuncağı olacağını öğrenecekler dedi.

Sn. Mustafa Billur, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Gudri'den dar alanda kıvrak manevralar. Bravo Gudri, bu işin kitabını sen yazdın. Toparlanıyoruz partileşmeyecek, aday olmayacağım dedin, tersini yaptın. UBP ile kesinlikle koalisyon kurmayız dedin, sonra CTP'yi "ilkesiz" bulup gittin çok ilkeli UBP ile koalisyon kurdun. Şimdi de Tatar aday olursa hükümet bozulur deyip, Ankara'daki ince ayardan sonra tersini söylüyorsun dedin. Sn. Billur, Kudret hoca UBP ile hükümet kurmayacağım demedi. O binaya kahve içemeye bile gitmem demişti. O binada kahve içtiğini görmediğimize göre No problem. Ayşaba, Balta değmedik orman, ağ ve zıpkın girmedik deniz olmaz. Ehh Yunancada politika yalan sanatır denildiğine göre, yalansız da politika olmaz dedi.

Sn. Çuhadaroğlu Şti. Yetkilileri, Ercan Terminal binasının dış cephe kaplamasını yaptıktan sonra Emrullah Turanlı’nın cep delik cepken delik sözleri sonrasında tası tarağı topladığınız gibi geri Türkiye’ye döndüğünüz söyleniyor. Bu nedenle Mayıs ayınnda bitmesi gereken Ercan Havalimanı inşaatı da iki bin iki yüz kez erteleme rekoruna ulaşmış durumda. Dış Cephe kaplamasının %65’ini tamamladıktan sonra Turanlı’nın size sıcak çay yerine soğuk su ikram etmesi sanırım bademciklerinizin şişmesine neden oldu. Üzülmeyin, çünkü soğuk su içen yalnız sizler değilsiniz. Sn. Turanlı bol buzlu bir kadeh soğuk suyu da 8 körüğü temin eden Alman Thssen Şirketine ikram etmiş ve O da hastalandığından körüklerin bağlantısını yapmadan Ada’dan ayrılmış diyorlar. Sn. Yetkililer, ünlü düşünür, Victor Hugo, en mükemmel adalet, vicdandır diyor ama en rahat yastık olan iyi bir vicdanın ırzına geçildiğini ve artık onun da kimseye güveni kalmadığını söylemedi.

Sn. Narin ŞefikYüksek Mahkeme Başkanı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ülke yargı sisteminin sorunlarına ve yaşanan sıkıntılara bir kez daha dikkat çektiniz.Anlayana davul zurna az, anlamayana sivri sinek saz iması ile artan ceza davaları ve nedenlerinin yanısıra, uzayan davaların, Mahkemelerin fiziki altyapı sorunları ile insan gücü yetersizliğine dair ortaya konan tespitlere hükümetlerin kayıtsız kaldığını, bu nedenle de, yargı içerisinde sessiz bir çığlığın içten içe büyütmekte olduğunu dile getirdiniz.Sn. Narin, ellerimiz ile yaptığımız hata sonrasında, Pandoranın kutusundan çıkarttıklarımız, şimdilerde yaptığımız hatanın bedelini boynumuz ile ödetiyor. Ama Hatçe teyze şimdilik onlara boş verin. Çünkü sahne onların bırakın devam etsinler. Ama sıranın bize gelmesin diye oturup kalkıp dua etsinler dedi.

Sn. Nidai Güngördü,Girne Belediye Başkanı olarak kolları sıvadığınızı ve insan yaşamına artık cevap vermekten aciz bir duruma gelen, Girne’ninbütün cadde ve sokaklarında, bir plan çerçevesinde asfalt serim işlerini sürdürdüğünüzü gözlemledik. Kentinihtiyaçlarını karşılamak için kentteki çalışmaları sürdürürken sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapısını da tamamlamaya çalıştığınız öne sürülüyor. Sn. Güngördü, çorak arazide bostan olmaz. Yapılsa bile üretim olmaz. Ama maşallah sizin el attığınız arazi bol ürün veren ‘Gönene’ dönüştü. Ürünün rekoltesi oldukça yüksek deniyor. Başkan yola devam.

Sn. Anıl Kaya, sizin yurt dışında olduğunuz bir zaman dilimi içerisinde, sizin malikhane de hırsızlardan nasibini almış diyorlar. Eve giren hırsızların yükte hafif pahada ağır ne varsa silim süpürdükleri söyleniyor. Dingo’nun hanının sollayıp geçen, sormadan gir, kimseye haber vermeden çık git konumuna dönen KKTC For Ever, maalesef Teksas’ın bir vilayetine dönmüş durumda. Senin de söylediğin gibi cezaların ibretlik ve caydırıcı olmaması nedeniyle ipini koparanın at nalladığı ülkede hırsızlık, uyuşturucu, cinayet aldı başını gidiyor. Yasemin’in köküne kezap suyu döküldüğü için kurudu ve eski kokusu özleniyor. Sevgili Anıl, her şeyimizi çaldınız ama umudumuzu çalamadınız diyorsun da, Adalet abla, Vicdan Teyze, Adil dayı ile Hakkı enişte gibi Umut da hakkın rahmetine kavuştu. Umut, bisikleti ile giderken araba kullanmasını buralarda bir ay önce öğrenen ve direksiyon başına geçen, kaçak-turistin kullandığı tomofilin altında kalarak hakkın rahmetine kavuştu.

Sn. Cenk Özdağ, sosyal medyadaki paylaşınında, tahınlının, simite dönüştürülmesine kızarak, tahınlı tektir, orjinaldir. Tahınlı simit olmaz, olamaz, kıçınızdan ürün uydurmayın. Lütfen, Kırmızı çizgilerimizi zorlamayın dedin. Sevgili Cenk, molehiya ve golokasın yerini, lahmacun. Gleftiko dediğimiz Hırsız kebabının yerini inegöl, acılı urfa kebabı. Gatmerin yerini gözleme aldı.Şimdi de tahınlı,tahınlı – simit oldu. Sıra gullirikyaya geldi. Sanırım Mağusa’yı Magosa, Lefkoşa’yı – Lefkoşa yapanlar, bizi İngiliz ve gavur piçi sonrasındagullirikyadan bozma haymatlos yani vatansız yapacaklar.Mozaik gezel olacak diyen emir eri siyasilerimiz yaptıkları ile anamızı ağlatırken, geride play back yapmanın keyfini sürüyor. Ne diyelim Allah’a, yok yok, vallahi don giydirdi fellaha diyemem.

Sn. Murat Kanatlı, dövizin yumruk yumruğa deli ettiği TL’nin alım gücünü erittiği ve iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullarda, 2020 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirerek, ne olacak bu asgari ücretlinin hali dediniz. Sevgili Kanatlı, birşey olacağı yok. Asgari ücretin şehit ettikleri kanatlanıp uçacak, kalan sağlarda bizim olacak. Beyler paşalar, kuş sütü eksik olmadığı sofralarda gezinirken, asgari ücretli ay sonunu getirmek için cırmalama modunda gün sayacak. Hatçe Teyze, bu ülkede artık Fasulyenin dibi tuttu. Fasulyeyi geçtik, tencerede yandı. Yanık kokusu mide bulandırıyor. Ben almayayım midem bulanıyor sağol diyor. Asgari ücretli Hacı dayı ise edebim el vermez edepsizlik edenlere,galiba susmak en güzel cevap, edebi elden gidenlere dedi. Bilmem anlatabildim mi?

