Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 04.07.2018 Çarşamba

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, yaptığınız açıklamada, 24 Haziran yerel seçimlerinde aday olan veya bağımsız çıkıp seçilen tüm Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile kaynaşma toplantısında partinin oyunun %41’e çıktığını dile getirdiniz. Bağımsız ve bağlantısızlara sırf destek verdiğiniz için onların oylarını da size kanalize ederseniz, bizim Necibe Teyze bak ovlum sana kokusu var düşüncesi ile verdiğim bir tabak yemek sonrasında senin evde benim oldu diyor. Sn. Özgürgün, Muhittin amca, Hüsin ovlucuğum, partide gerçekleşen istifalar sonrasında acı kelimesini ıstırap olarak değil de, yediği acı biber olarak nitelendiriyor. Sonrasında da Allah Kerim derken, indiği Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve çıkmayacağını da görecektir. İşte o zaman Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacak diyor.

**

Sn. Birikim Özgür, bizim Minik Kuşlar, son günlerde, zamanını UBP-CTP koalisyonu için harcadığını, bunun gerçekleşmemesi halinde UBP’ye bile geçebileceğini söyledi. Rahat durmayan bizim Minik Kuşlşar, hatta görüştüğünü öne sürdüğü UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, sana bakanlık sözü verdiğini söyledi. Daha da ileri giderek, koalisyonun gerçekleşmemesi halinde partiye katılmanı ve ileride muhtemel bir hükümet ortaklığında seni bakan yapacağı sözünü verdiğini dile getirdi. Sn. Özgür, Hacı amca bizim Birikim, bugüne kadar babasının ismi ile damla damla biriktirdiklerini komrosör ile boşaltıyor. Babasının mezarında kemiklerim çok sızlıyor feryatlarını duyuyorum diyor. Hurşit amca ise dünya bir pencereyse, ve bu pencere siyaset dahil birçok bölümden ibaret ise bu bizim Birikim bu pencerenin neresindedir. Bilerek lades oynamak, kendi kendini yenmektir. Kendine yenilmek istiyorsan o başka diyor.

**

Sn. Hasan Topal, HP Milletvekili olarak HP yerel seçimde başarısızdır. Kim ne derse desin başarısızız. Ameliyat başarılı oldu ama hasta öldü... Başarı çıkardığın belediye başkanıdır... Bunlar yoksa başarı değildir.. İçişleri sende ama belediye başkanı kazanamadık. Gerçek bu.. Hükümet icraatlarıyla, halkı odaklayamıyorsunuz. Bu yüzden halk motivasyonu kaybediyor. Yapacağım demeyeceksiniz. Bunu yaptım diyeceksiniz. dediniz. Sn. Topal, kısacası ‘Kral Çıplak’ öyle yaldızlı ve şatafatlı sözler ile çıplak olan kralı sanal olarak giydiremezsiniz demeye getiriyorsunuz. Unutmayın, bedenin yükünü ayaklar ruhun yükünü yürekler, siyasetçinin işkembe-i Kübra’dan fırlattıklarının yükünü de halk taşır.

**

Sn. Sunat Atun: UBP’de en çok oyu alan Milletvekili, bir başka deyişle, hem halk tarafından, hemde partililer tarafından en çok tutulan siyasi bir kişi olarak partinin başkan adaylığına soyunduğunuzu öğrendik. Yaptığınız açıklamada da parti tabanında kurultayda genel başkanlığa aday olmam için hatırı sayılır büyüklükte yaygın bir teşvik olduğunu dile getirdiniz. Ve aday olma niyetim var dediniz. Sn. Atun, zirvede Kartallar da yılanlarda bulunur. Mühim olan oraya süzülerek mi? Yoksa sürünerek mi çıkıldığıdır? Milletvekilliği ile Bakanlığınız süresince, gerek yatırımcıyı gerekse esnafı esinlendirici Kobi teşvik kredileriniz ile o zirveye ‘Süzülerek’ çıktığınızı gördük. Habibe Teyze, Sunat ovlucuğuma yakışır diyor.

**

Sn. Fadıl Aksun ve Temay Sağer, Mağusa Ağır Ceza Heyeti olarak, öncelikle atlatmış olduğunuz kaza nedeniyle sizlere geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Büyük tehlike atlattığınızı öğrendik. Mutluyaka kavşağında NN338 plakalı aracın şeridinden çıkarak içinde bulunduğunuz RHA araca çarpmak üzereyken son dakikada aracın seyir yönünü değiştirip size çarpmasını engellediğiniz dile getirildi. .NN338 plakalı araçtaki 2 kişi yaralanırken sizin yaralılara ilk müdahaleyi yapmanız mensup olduğunuz camiayı da sevindirdi. Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. İyilik yap denize at, balık bilmezse Tanrı bilir sözü boşuna söylenmedi.

**

Sn. Zeki Daggo Cavusoglu sosyal medyadaki paylaşımında bu çocukları tecavüze uğrayıp öldürülen anneler babalar değil mi şu 12 yaşında çocuklarını 60 yaşındaki yaşlı adamlarının altına atan, bu analar babaların %52'i değil mi "Çocuk İstismarı Araştırılsın"a red oyu verenlere oy veren. Bu anne ve babalar değil mi şu Osmanlı'yı hortlatmaya çalışıp, 1.Abdulmecid'in 22 yılda 300 tane kız çocuğunu bozduğunu bilmeyen..Eee ne ağlan diyorsun. Da, Zeki gardaş, bu ağlama, Osmanlı’nın ağır ağır gelişindeki ayak seslerinin duyulmasının sevinç gözyaşlarıdır. Bu sevincin bir göstergesi olarak da 12 yaşındaki çocukların 60’lık yaşlı adamlara ikramındandır. Gönül bahçemizde, çoban bile olmayacak insanlara taç takarak, onların kendini kral zannetmeleri ondandır.

**

Sn. Tekin K. Birinci, yaptığın açıklamada, bu sene Kıbrıs Türk Futbolunda büyük kaos olacağı şimdiden bellidir. Çetinkaya, Kaymaklı, Esentepe, Lefke, Gönyeli ve Binatlı gibi süper Lig kulüplerinin de arasında bulunduğu en az 6 kulübümüzde belirsizlik devam ediyor... Heralde kendi futbolumuzla ilgilenmek için Dünya Kupası’nın bitmesini beklerik. Neysa son 12 gün kaldı bakalım ne olacak diyorsun. .Sevgili Tekin, Yenicami şampiyon olunca 10 araçlık konvoyun oluştuğu ancak, GS, FB, BJK şampiyon olunca konvoy kuyruğunun bitmediği bir ülkede futbol bitmiş. Kulüpler kepenk kapatmış, kimin umurunda dersin? Şeftali kebabının, Adana kebabı8na, Gatmerin, Gözlemeye, dönüştürüldüğü bir ülkede yasemin ile fulün açmasını beklemek sanırım artık çok zorlaştı. Adam, öyle veda edilmez kadın dedi ve hayata gözlerini yumdu. Emir erleri de ülke öyle dönüştürülmez böyle dönüştürülür diyerek ülkenin köküne kibrit suyu döktü. .

**

Sn. Ahmet Said Sayın, sosyal medyadaki paylaşımınızda ne yazık ki KKTC Ceza Yasasında İşkence "suçu" yoktur. Ne yazık ki KKTC'de İfadelerin neredeyse tamamı yabancı tutuklular dahil "Abi senin yazmanı isterim sana herşeyi anlatacam" diye başlar; Avukat huzurunda alınmadığı gibi Kamera kaydı altında yazılması talebi de olağanüstü bir taleptir. Ne yazık ki KKTC'de Uyuşturucu bağımlılarının tedavi olabileceği devlet bünyesinde çalışan tam donanımlı bir hastahane veya rehabilitasyon merkezi halen yoktur. Ne yazık ki KKTC'de Adli Tıp Kurumu yoktur diyorsun. Da, bizim Hacı Amca bizim Ahmet KKTC’de yaşadığını unuttu diyor. Sn. Sayın, ifade verenlerin abi beni eşek sudan gelene kadar dövdün. Ne yapayım mecburiyetten ben yaptım diyecek halleri yok ki. Bu ülkede ‘Dayak cennetten çıktı’ sözü makbuldür. Polisin ifade odasında da burada Allah dinlenmede, peygamberde tatile çıktı yazılıdır. Gel gör ki o dayak öldürmüyor. Ölmek için dua ettiriyor. Sonuçta her yol Roma’ya değil dinlenmekte olan Allah’a çıkıyor.

**

Sn. Ali Polatkan Turizm Direktörü Ali Polatkan, KKTC’ye sefer yapan hava yolu şirketlerinin aşırı kar ile çalışmasının yanı sıra, önceden Casinolarla yaptıkları koltuk anlaşmaları nedeniyle uçak bilet fiyatlarını fahiş noktalara taşıdığını ifade ettiniz. Sn. Polatkan, bu şirketlerin kendi kurdukları Turizm Şirketlerine üçte bir oranında bilet verdiklerini sizin şirketinize ise üç katı fiyat verdiğini de keşke belirtmiş olsaydınız. Ali Beyciğim, Anamızı öpen Kanuni’nin Kadısı Ebu Suud Efendi. Halimizi kime anlatacağız dersiniz? Unutmayın yalnızlığın en kötüsü, anlamayanların arasında kalmaktır.

**

Sn. Akın Aktunç, Öncelikle LTB asbaşkanlığın, hayırlı ve uğurlu olsun. Asbaşkanlık seçiminde aldığın 14 oy sonrasında 11 oyda kalan Ahmet Bağzıbağlı’nı geçip, yeni dönemde LTB Asbaşkanı olarak seçilmiş oldun. Lefkoşa Türk Belediyesi asbaşkanlık görevine seçilmen özelde Lefkoşa halkına, genelde de ülkeye hayırlı ve uğurlu olacağına inancımız tamdır. Senin de belirttiğin gibi kazananın Lefkoşa olacağına yürekten inanıyorum. Sevgili Akın, kişinin yaptığı iştir aynası, lafı güzafa bakılmaz. . Bunun adı kalp ve insanlar tarafından seviliyorsun. Tersten okuduğun gibi plak değil ki sürekli kırık yerinde takılı kalarak detone sesler çıkartsın.

**

Sn. Tözün Tunalı, yaptığın açıklamada Devlet eliyle soygunculuk diyerek bir yerel bankanın, borç alan şahıs veya işletmelere bir yazı göndererek borç faizlerini % 19.93’e çıkardığını bildirmesine tepki gösterdiniz. Karar sonrası birçok kişinin TC Bankalarına kaçacağını ve bunun böyle olması durumunda ülkede yeniden birçok Kıbrıs menşeli bankanın zora gireceğini belirttiniz. Sevgili Tözün, bazılarına göre körün istediği bir göz. Devlet iki göz veriyor. Reddetmek olmaz deniyor. Merkez Bankasının senin emrinde olmadığı, para transferinin Elçilik kontrolünde olduğu, doğru dürüst bir faiz yasasının bile olmadığı ülkende, sanırım bundan daha iyisini beklemek abesle iştigal etmektir. Sn. Tunalı, Öpücükle prens olan kurbağa görmedik ama parayla prens olan öküz çok gördük. Kimse ses etmediği için o öküzler milletin anasını bellemeye devam ediyor.

**

Sn. Sibel Tatar – Sn. Ersin Tatar öncelikle Hacetepe Üniversitesi Tıp Bölümünü birincilikte bitiren kızınız Cansu Ayten Tatar’ı tebrik ederiz. Kızınız Cansu’nun Hacettepe gibi kaliteli bir üniversiteyi birincilik ile bitirmesinden dolayı bu günlerde keyfinizin bin beş yüz olduğu söyleniyor. Tabi bu noktada ne kadar övünseniz hakkınızdır. Başarı insanın denasındadır. Atalarından aldığı genlerin ona aktarılmış olmasındandır. Cansu’nun birinciliğine bazı insanlar kendilerince burun kıvırabilirler. Unutmayın başarı fırtınalardan haberi olmayanılar, kendi Meltemlerini en güçtü rüzgâr zannetmelerindendir. Sizler meltemlere boş verin ve fırtına eştirtmeyi sürdürün.