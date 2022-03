Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar,

Sn. Kutlu Evren, Bren Petrol düşer, akaryakıt fiyatları artar. Döviz, TL’yi anasından emdiği süt burnundan gelene kadar, kakma tokat evire çevire döver, akaryakıt artar. Döviz, TL’yi dövmekten utanındıktan ve düştükten sonra, akaryakıt fiyatları yine cebimize efelik taslar. ALPET ve KPET’ bayilerine yakıt vermez, olan yine araba kuyruklarında zaman geçiren halka olur. Brent Petrol düşerken, döviz kısmen stabil giderken, senin tedarikçiler yine ellerini ovuşturarak artış istiyor. Sn. Bakan, Ağalık vermekle, dayılık vurmakla olur. Sizler ağa olarak bunlara zoppayı vereceksiniz, dayıları olarakta ceplerinide eşek sudan gelinceye kadar boşaltacaksınız bak sen o zaman hizaya gelirlermi? Karganın derneği kuzgunun leşi eksik olmaz. Unutmayın.

**

Sn. Ünal Üstel, yaptığınız açıklamada, şimdi bize ne kızıyorsunuz. 28 belediye işi 2008 yılında, Ferdi Sabit Soyer hükümeti döneminde yapıldı. Ve bütün köy ve muhtarlıklar o dönemde 28 belediyeye bağlandı. O zaman UBP’nin itirazları olmuştu. Şimdi kalkmış ve yeri göğü inletmeye çalışıyorlar dediniz. 2009 yılından beridir belediyelerle ilgili reform yasası üzerinde çalışıyor. Ancak 2022 yılında bir arpa boyu yol kat etmeyerek aynı yerde sayıyoruz. TC’ye bakıyoruz; küçük küçük belediyeleri ortadan kaldırıp kent belediyeleri yapıyor. Güneyde de bu çalışma yapıldı ve belediye sayıları düştü. Biz Fasıl 96’da İmar İzinlerini 7 belediye vererek, seçimlere 13 belediyeyle gireceğinize vurgu yaptınız. Sn. Üstel, İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıklarıdır. Onları inandırmaya bakın.

**

Sn. Ali Pilli bazı ilaçların yeşil altlı mum ile arandığı ülkemize, Türkiye‘nin ürettiği Turkovac adlı aşının ülkeye geldiğini öğrendik. Ancak bazı kötü niyetliler, Türk uzmanların, aşıya karşı temkinli olduğunu, Turcovac aşısının, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) henüz onay almadığını ve sadece Türkiye’de Acil Kullanım Onayı aldığını belirtti. Bunlar Turkovac adlı aşının ülkemizde de yapılacağını söylerken geçerli aşılar listesine ekleneceğinden bahsettiler. Bu som ağızlılara pabuç bırakmayarak, ağızlarına bandolla ile vuracağınızı biliyoruz. Sn. Pilli, ancak bu som ağızlılar yüzünden iki arada bir derede kaldık. Bu konuda açıklamalarınızdaki ses tonu yerine, ikna edici kelimelerinizi yükseltin. Çünkü çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil yağmurdur.

**

Sn. Erhan Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirirken, tantanaya ve laga luga yapmaya gerek yok. Bu reformun hayata geçirilmesi elzemdir ve İpe un sermeye gerek yok dediniz. 20 yıldır öteleye öteleye belediye reform fıtığı çıkarttık. Güney Kıbrıs ve Avrupa ülkeleri bu konularda son model araba ile giderken, biz el arabası ile onları yetişmeye çalışıyoruz imasında bulundunuz. Hükümet Mehteran takımı gibi iki öne bir geri gitmek yerine hep ileri giderek İskender gibi kördüğüme kılıç vurarak 13 belediyeli seçime gideceğinize vurgu yaptınız. Erhan başkan, belli ki, hükümet bu konuda fazla hırslıdır. Ancak hırs bir teknenin yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır. Azı da tekneyi olduğu yerde saydırır. Rüzgarı iyi ayarlamak gerekir. Yoksa tekne alabora olur.

**

Sn. ALPET ve KPET yetkilileri, Akaryakıt tedarikçileri olarak, köpeksiz bulduğunuz köyde deyneksiz gezma alışkanlığınız artık can sıkmaya başladı. Be gavvolem, dünyada petrol fiyatları düşer siz yüzdelik payınızı artırmak için hükümete baskı yaparsınız. Hükümette döner ensemizde deplek çalar. Olanda bizim ceplere olur. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde yaptığınızı yine yaparak artış olacağı gerekçesi ile bayilerinize yine gıdım gıdım yakıt verdiniz. Efendiler, suç sizin değil, sert akıntıları olan aynı nehirde iki kere yıkanılmayacağını bilmeyen ve sizin şımarıklığınıza boyun eğen hükümettedir. Mübarekler baktılar düzeltemiyorlar, üçüncü bir şirkete yetki vererek havanızı bozmaları gerekir. Bu saatten sonra sizin şımarıklığınızı dert etmeyip sizi pert etmeleri gerekir.

**

Sn. Feyzi Hansel, ülkenin yetiştirdiği iyi bir Avukatı ve bir hukukçusu olarak, rüzgar esince, garga gak deyince, yağmur bulutları gökyüzünde eşgerince, elektriklerin kellesini bumburo kesen Kıb-Tek’i, siz rüzgâr ekerseniz, fırtına biçeceksiniz, paranız size kalsın, hiçbir tazminat talebim yok diyerek protesto için dava ettiniz. Ma ne yatırım gerekçesi be efendiler yasada öyle bir gerekçe yok. Açtığınız davada Yasaya göre kesintisiz elektrik sağlama yükümlülüğü var ve ihlal ettiniz, Kurumu da zarara uğrattınız. Suçlusunuz ve vaatlerden ve laf ebeliğinden öte bir halt etmeyen bakanlar kuruluna da vaatleri öyle verilmeler, hellim ekmek yemezler sizde suçlusunuz dediniz. Ve bir davada onlara çatlattınız. Sn. Hansel, atalarımız ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar der. Bizler hergün ağlamaktan usandık.

**

Sn. Salahi Şahiner, be arkadaşlar bize Rusya- Ukrayna savaşı var diyerek artışı buna bağlayarak bizlere hikaye okumayın. Tedarik zinciri bozuldu diyerek hiç gazel okumayın dedin. Etimizden sütümüzden, derimizden saç telimize kadar faydalanan ve sahip olduğu cihazlara bir yıllık ödeme ile sahip olacağımıza, ekmek kadayıfının üzerine dondurma onun üzerinde fındık ezmesi serperek ödenmesi akla ziyandır dedin. Ve AKSA’dan, 2024 tarihinden sonra, etimizi de sütümüzü kurtarma zamanı geldi dedin. Sevgili Salahi, ben bedduaya karşıyım. Ama bazı insanların kendi gibi insanlar ile karşılaşması şart. Bu nedenle serbest atışa geçiyorum

**

Sn. Şifa Çolakoğlu, Mağusa bölgesinin CTP milletvekili olarak, mahallede pirili oynayan çocuklarda olan disiplinin, onda birinin bile olmadığı Meclis-i Mebusan’ın mümtaz vekillerinde, çalışma disiplinin olmadığına vurgu yaptın. Yeni vekil olarak, dünya son model araba ile giderken, bizim meclisin belesbit ile gitmeye çalıştığını ima ettin. Belediye seçimleri geliyor. Ülke eğitim şuraları çöplüğü olurken , kurultaylar ve çalıştaylar yapıldı. Ama bunların ne kadarını uygulandık diye sordunuz. Şifa vekilim, boğazımızda düğümlenen ve ne aksırsak, nede tıksırsak kurtulamadıklarımız hayatı komedi sanıyor. Bunlar bizim tellerimize hangi notadan vuruyorsa, zamanı gelince bizler de makamdan çalıp söyleyeceğiz. Sıkıntı yok. İşe o zaman son espriyi iyi düşünecekler.

**

Sn. Mustafa Yalınkaya, BES başkanı olarak, eksiklikler olduğu yönündeki eleştirilerinize karşın, belediye reforumunu israrla yapmak isteyen hükümet mensuplarına, Merhum Naci Talat gibi kimdir be bunları bastın. Toşak fenerbahçenin hocasıydı. Zaman zaman futbolseverler ile ‘Toşak’ geçerdi. Sizde bizim ile ‘Toşak’ geçmeyin. Pazartesine kadar bizi zevlemekten vazgeçmezseniz, ‘Guspo’ ile gelerek meclisi başınıza yıkacağız. Tasarı Cuma gününe kadar geri çekilmezse de süresiz grev ve sokaklardaki eylemler ile size meydanları dar edeceğiz imasında bulundun. Başkan, Hükümet edenler iktidardaki hayatın yangın gibi olduğunu unutuyorlar. Yangın başlarsa, alevlerin yarattığı külleri, sert rüzgârın önüne katıp savuracağını bilmiyorlar.

**

Sn. Plümer Osman, elektrikler habersiz şak diye kesilince, Çatalköy’deki evinizde eşinizin paniklenerek, merdivenlerden düşerek ayağını kırdığını öğrendik. Öncelikle eşinize geçmiş olsunlardan bir buketi, bizi bu durumlara sokanlara da ‘Nalet olsunlardan ‘ bir demeti takdim ediyorum. Kalpsiz, vicdansız kuklalar, yaşlı, hasta,çocuk ve engelliler var haber vererek kesseniz derken, bestesi acem aşiyan küfür, güftesi santurlu küfür makamından hazırladığın eseri de onlara sundun. Plümer gardaş, herkese iyi günler ve iyi geceler. Ama kendilerine kaf dağının ötesinde, burunları Everst tepesi olanlara bir muk yok. Çünkü bu efendiler ilgi görünce şımarıp sapıtıyor.

**

Sn. Nermin Nalbant, günaydın dın dın dın. sosyal medyada soğanın güzelliğinden, pastanın lezettinden bahsederken, bir zahmet siyasetteki gül bahçesinden de bahsediver. Krizin yanısıra dövizin, ağzını burnunu kırdığı ve kırılmadık kemiğini bırakmadığı Törkiş Liranın, bizi düşürdüğü hallere karşın, Başbakanlık ışıklarından dönünce solda, ilk köşeyi dönünce sağdaki binadakiler, 26 günde bir bakan, 17 görevden alma ve atamanın yanısıra 6 görevlendirme yaptığından da dem vur. Sevgili Nermin, İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bizimkiler kendilimizdeki yağı kendi golorambiciklerine boşaltırken ne yağımızı nede aydınlığımızı bıraktı.

Örnek Evlilik

Arkadaşları, yeni evli gence, bir çay sohbetinde:

- "Sen evleneli neredeyse bir sene oldu, ama maşallah sizin evden çıt çıkmıyor, siz hiç tartışmaz mısınız?" diye sorarlar.

"Hayır" diye cevaplar yeni evli genç ve ilave eder:

- "Akşam işten geldiğimde, kapı açılınca hanıma şöyle bir bakarım. Eğer hanım, eteğinin ucunu belinde topladıysa bilirim ki hanımın günü iyi geçmemiş ve havası yerinde değil. Hiç ekmek, yemek sormadan usulca mutfağa süzülür, aceleyle birkaç lokma atıştırır ve ortalıktan toz olurum. Olur ya bazen de benim asabım bozuk olur. O zaman fesin püskülünü her zamankinin aksine soldan sarkıtırım. O da bunu görür, asabi olduğumu anlar ve hiç sesini çıkarmaz, hemen yemeğimi, çayımı hazır eder. Etrafımda pervane gibi döner. Bu nedenle biz hiç kavga etmeyiz."

Dinleyenlerden biri:

- "Peki birader, kapı açıldı, yenge eteğin ucunu belinde toplamış, sen de fesin püskülünü soldan sarkıtmışsın. İki taraf da asabi, o zaman ne olacak?" diye sormuş.

Ötekiler de "Hah! Şimdi ne olacak?" demiş.

Genç gülümsemiş;

- "Bundan kolay ne var, fesin püskülünü hafif bir fiskeyle soldan sağa atarım, demiş."