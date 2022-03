Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Başbakan Faiz Sucuoğlu hizmet için geldik, refah seviyesini yükselteceğiz diyor

Zam kazıkları girdikçe Millet iskemleye dahi oturamayınca sinirden kuduruyor

**

Ahaliye çanağa ne doğrarsanız kaşığınızda o çıkacak sakın unutmayın dedik

Çorak tarlada bostan yetişmeyeceğini, tabakta zırnık bulmayınca öğreniverdik

**

Ukrayna’nın altını üstüne getirmekle meşgul Rusya, durun daha bu iş bitmedi diyor

İktidarda iktidarsızlık yaşayan hükümetimiz, zam kazıkları hazırlanırken seyrediyor

**

Tüccar Ebuzzittin Dörttambura, ekmek ve yağların zammı feci olacak hazırolun dedi

Ekonomi Bakanı Kutlu Evren ise Akaryakıt zam kazığının belimizi bükeceğini söyledi

**

KTAMS başkanı Güven Bengihan açlık sınırı 6,571 TL. asgari ücretli yandı diyor

40 bin TL. maaşlılar her koyunun çengele kendi bacağından asılacağını söylüyor

**

Halkın alım gücü düştükce borçların yarattığı Mazbatadan cezaevinde yer kalmayacak

Anasını sattığım ülkesinde, halkın bu durumunu görecek bir hükümet olmayacak

**

Acaba Pılıyı pırtıyı toplayıp Afrodit’in fettan bir o kadar umursuz adasından kaçsak mı?

Krizler ile boğuşan ülkenin Hapishanesi yerine Londra sokaklarında avare dolaşsak mı?

**

Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı için tek adayım diyerek büyük ocaklar peşisıra yaktı

Partidaşları ‘Siktir Pilavının yanında,‘Bonus’ olarak ‘Barra’ çorbasını 5 kez hazırlattı

**

Hadde muhalefeti anladık onlara neden ‘Nayır ‘ dediklerinin hesabını soramayız

Ama partidaşlarının ‘Asena’ gibi göbek atmasına öyle andilla koyup bakamayız

<<

Acı çektikçe insan olgunlaşırmış diyorlar yalan be ustam inananın da dedim

Acı çektikçe içten içe çürürükten sonra ‘Ebemizin damını göreceğimizi söyledim

**

Pantolonu indirdik, itina ile hazırlanan Elektirk Zammını hep beraber bekliyoruz

Kıb-Tek’i bu hale getirenler yerine gemiyi yüzdürmeye çalışanlara sövüyoruz

<<

Tufan Erhürman, ben görevi devrederken kasasında 11 milyon TL ile bıraktım dedi

Sunat Atun ise kendi arkadaşları da dahil, küpünü habire dolduranları kalaylayıverdi

**

Dinazorların dünyada Milattan önce bir milyon yıl evvel yaşadığını idda ediyorlar

Ama Fosilleşenlerin hala daha halkın arasında yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

**

Kıb-Tek’teki Dino’lar fosileştiktçe ham hum yutarken bedenen tonajları artıyor

Mide ve Tonajınız çok büyüdü, sağlığınız tehlikeye girecek diyenlere de saldırıyor

**

Dinolarımız, küplerimiz henüz dolmadı çark aynen böyle dönsün Allah Kerim dedi

Allah’ın Kerim’ine eyvallah diyoruz ama Kerim’in kuyusu çok derin kolay dolmaz deyiverdik

**

Erdoğan, Güney Kıbrıs’ı tanımam diyor ama Rum sporcular ile Anamız kol kola giriyor

O tanımam dedikçe, şuanda İstanbul dahil, birçok şehirde Rum sporcular sirtaki oynuyor

**

Yavru edebiyatı ile bizi ayak üstü uyutup, Rumla salonlarda ambargoyu katmerleştiriyorlar

Bu konuda eleştiri getirenimizi de Türkiye’nin güvenliği diyerek kapıdan geri çeviriyorlar

**

Önce Yes be annem dedik ama bu durumu gördükten sonra, Sorry be Annem diyemedik

Koltukseverler takımına ‘Dikilitaş önünde’ el pençe divan durururken ‘Barra’ söyleyemedik

**

Erdoğan ve el pençe divan takımı Güney’i tanımam derken, Güney’in bayrağını selamlıyor

Son olarak İstanbul’da Rum Gençler bayrakla salona çıkınca millet kahkahalarla gülüyor

**

Yes Sir takımımız buna baktıkça, üç maymunun yanına dördüncüyü de koymayı tercih etti

Özgür sokak kedisi yerine, tekme yeme pahasına, yine Ciğercinin kedisi olmayı tercih etti

**

Münür Rahvancıoğlu, Asgari Ücret iki ayda bir, hayat pahalılığına göre güncellenmeli dedi

Bir eli yağda diğer eli balda olanlar Münür’e, beygirini rahvan sür anca gidersin deyiverdi

**

Sendikalar böyle de olmaz be gardaşlar hade hep birlikte çıkalım yeniden meydanlara

Diş gösterip çıkmazsak meydanlara evlerimizin mutfağı olacak allem galem mansura

**

Sn. Ersin Tatar, 15 Kasım’da Londra’da göndere çekilen bayrağımızın indirilmesine kızdı

Kaşlarını çatarak çıkmaz ayın, çıkmaz Perşembesinde egemen olunca size gösteririzi basdı

**

Mevlüt Çavuşoğlu, Ülkelerin toprak bütünlüğü, güç kullanılarak değiştirilmemeli dedi

Irak,Libya, Suriye ve Kıbrıs halkı bu açıklamayı ağzı açık, şaşkınlık ve hayretle izledi

**

Hüseyin Özgürgün’e hesabındaki para ile ilgili olarak büyük size haksızlık yapıyorlar.

Neymiş efendim hesabında büyük miktarda, TL. Stg ve Dolar varmış onu araştırıyorlar

**

Yahu koskoca başbakanın hesabında para olmayacak da benim hesabımdamı olacak

Ham huk şorolopcu yerine, Mida’yı yakaladık diyenler neredeyse dans edip oynayacak

**

Barış Aktivisti Okan Dağlı, savaş çığırtkanı, terörist ve casusmuş Anamız öyle diyo

Asparagas haber ile güvenliğimize karşı faaliyetlerde bulunuyor deyip gerisin geri yolanıyo

**

Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri, Punç devri derken, Silahlı Teksas devri başladı

Anadan bağlanan kalın barsak sonrasında mafya bozuntuları soluğu buralarda aldı

**

Cinayet, soygun, tabanca ile silahlı saldırı ne ararsan hepsi turfanda burada mevcut

Bizim emir erlerine en azından kapıyı gındır derik ama Ana korkusundan hepsi sükut

**

Almanya’dan, KKTC’ye, sanat ve kültür yolu bağlayan Turgay Hilmi, yahu, el verin diyor

Çocuklar annelerin hayatındaki çapa, kültür ve sanat da ülkenin sapanı olduğu görülmüyor

**

Yerel seçim muharebesi fena başladı, Cem Dana, biz Evrodomuyuz diyerek ortalığı salladı

Sucuoğlu’na göndermede bulunarak bu işi Parti Meclisine götür bende varım diyerek haber yolladı

**

UBP’de Örgütler ile parti üyeleri iş zıvanadan çıkıyor diyerek kolları sıvadı ve ‘Yeter Artık’ı bastı

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar gibi yağdırılan tükrük sonrasında birileri yağmur yağdı sandı

**

Belediyelerin 12’ mi? 14 veya 16’mı olacağına yönelik henüz net bir karar ve tespit yok

Bizden adam olursa duracayım ağzıma sı…..lar, her işimiz gibi belediye seçimleride mok

**

Kadını bakan yapmayarak Memleketi utanç içerisine düşürünlerin vicdanı sızlıyormu bilmem

CTP Özdenefeyi Meclis Başkan Yardımcısı göstermeseydi yaşayacağımız şoku söyleyemem

**

Memleket yandı kül oldu, Anasının kuzusu prematüre bebekte kadınlara yapılanlar reva mı?

Yangını görmeyenlerce, Dingili kırılan memleket siyasetinin ekris yapan lastiği onarılacak mı?

Futbol

Temel ile Dursun maç sahasının önünde köfte satarken Temel bilet bulur.

Dursun'a şöyle der:

-Ula Dursun bu bileti al maçı öğren de gel der.

Dursun gider ve maçı öğrenip gelir durumu Temel'e anlatır:

-Direk dikiyler ortaya bir kabak koyiyler.

21 avanak peşine koşiyler.

2 direğin arasına girince gool diye bağıriyler

bir de utanmadan kısa don giyiyler.