Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Ersin Tatar, Makarna Bulli yerine, Falyalı ile Adalı cinayeti sorulunca tepesi attı

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar’a, Pavoritti’den arya sunarak ‘Hadde Barra’yı bastı

**

Aydın Toros dağlarındaki Akkurtlar gibi Ziligurti çıkart demedi ama suratı ekşi sattı

Dünya yanıyor insanlar aç ‘Şeftali kebabı’ tarifi soracağına muhabir nasıra bastı.

Üzüm üzüme bakarak kararırmış, BRTK’ya baktıkça TAK’da karardı diyor Hacı dayı

Ana örnek alınacak, orada ne varsa burada da olacak ve başlayacakmış Summak ayı

**

Ben, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhur ile görüşmemesine taktım

Toros dağı efesi yerine Sakgulliden tavşan çıkartır gibi Anastasiadis ile görüşmesine baktım

**

Karl Marx, Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimde yorumladılar dedi

Buralara gelmiş olsalardı bizimkileri yorumlarken, çıldırıp ‘Ebelerinin damını’ görecekdi

**

Emme basma tulumba gibi hop denince kafa sallayanlar etiket fiyatlarını görmüyorlar

Sayıştay yasasında değişiklik yaparak yaşı 60’tan 65’e seneyi de 12’den 18’e çıkartacaklar

**

Müşavirler, evden emekli olacakları için göbek atıp sirtaki oynayarak kararı kutlayacakmış

Cibbana çalarak, Maliye ölü helvası yerken, onlar Bitda ile gullurukya dağıtacaklarmış

**

Meclis-i Mebusan’ın mümtaz milletvekilleri, gözümüzün nuru, gönlümüzün sultanlarıdır

Seçildikten sonra Meclisin gancellisini kapalı tutma ustası ile 4 maymunların hastasıdır

**

Oğuzhan Hasipoğlu’na sen çok sivrildin, kalemin ucunu biraz yontmak gerekir dediler

Anadan gelen emrin dışına ölünür ama kesinlikle dışına çıkılamayacağını söylediler

**

Oğuzhana Önce yes be annem sonra Sorry be annem diyerek Kırmızı kartı gösterttiler

Tak diye verilen emir Şak diye uygulanınca kariyeri makam koltuğu ile birlikte kestiler

**

Bize Ciğerci Ali dayının kedisi gözü ile bakıldığı için gel pisi pisi, Ciğercik miss ye derler

Takla at, Miyav de ciğeri kap dedikten sonra, besleme ile Punyoyu gözümüze basıverirler

**

Psikolog Türkmen Töre, hazırolun yakında hepsiniz Tumarhana’ya gideceksiniz diyor

Kırmızı kiremetlere yolcu olmadan İktidarsız hükümet nedense bunu görmezden geliyor

**

Abdullah Korkmazhan’ın, Tatar’a yönelik sözleri ne yenir nede yutulur cinstendi

Atanmış Kayyum tanımlaması az kalmışmış Saray Soytarısı daha uygunmuş dedi.

**

Şu bizim Doğuş yine ‘Derya’lara yelken açarak bandofla ile ağzına vuracakları aradı

Kıbrıslı Türk’ün haysiet ve şerefini açıklamaları ile yere düşürenleri

**

İndirim diyerek bindirimler ile Anamızın hatırını soranlara göre bunlar iyi günlerimizmiş

Kemerlerde iki boğum kaldı sıkıp zayıflayın ve sağlıklı yaşama sela verecekmişiz

*

Sucuoğlu beterin beteri var ey ahali sabır diyor ama ekmeğin yanındaki zeytinde gidiyor

Bizim torunlar dede buzlukta birşey kalmadı ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

**

Tumba olmadan yokuş aşağı gidişe dur diyecek Mecliste in-cin gazozuna maç yapmakta

Sendikalar ile sivil toplum örgütleri boş masaların sahipleri nerede diye vatandaş sormakta

**

Hayvancı, çiftçi, toplu taşımacı ve esnaf kan ağlayarak geçinemiyoruz diyerek haykırıyor

Gerdanı sarkık, ensası kalın bazı emir erleri lüks arabaları ile durmadan ‘Rammi’ yapıyor

**

Bengihan, Elcil, Serdaroğlu’nun muhalefet yaparak dertleri dile getirimeleri iyi oldu

Bizim Brave Hard’ların konuşmasını hazmeyen bazı emri erleri dütlerine kına koydu

**

Sağlık eski bakanı Filiz Besim, ilaç yok insanlarımızı tedavi edemiyoruz kahroluyoruz diyor

Hazımsızlık çekenler, gargara yapsınmış ölen ölürmüş kalan sağlar bizimmiş deniyor

**

Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diyenlerle sahili tarumar edenlerin ne farkı vardır

Birisi kadını aşağılayarak diğeri güzelim sahili beton ile doldurarak magandalık yapandır.

**

Yahu sahili tümden doldurmayacağız kilometrelerce beton dökeceğiz diyorlarmış

Çocuklar için bir avuçcuk yer ile halkın diz dize oturacağı kadar yer bırakacaklarmış.

**

Bu çevre düşmanlarını Solina ile dövmek gerekir ama o işi Av. Hanife Demir’e bıraktık

Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu Mahkemede gösterecek anladık

**

Ünlü düşünür İhering’in, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamak yanlış anlaşıldı

Abbas’ın Şerifi’nin yol geçen hanının kapısı gibi isteyenin girip çıkacağı sanıldı

**

Tufan Erhürman hoşgörü, misafire saygı ve halka karşı ‘Dürüstlük’ sürünüyor dedi

Şimdiki modanın ağzını açana hadde be barra seni ‘Pisgot’ gibi ezerim olduğunu söyledi.

**

Ekonomi tomofilinin makinesi mangos etmiş, kimin umrunda, önemli olan katılmakmış

Halk mühür bastığı oy pusulasını arıyor pasadembo kabuğu gibi onuda çöpe atacakmış

**

TDP’nin çiçeği burnunda başkanı Mine Atlı, baraj kalan TDP’yi kurtaracağım diyor

Can yeleğini attım bundan Sonrası, Solda İş Birliği, Siyaset Üretmek olacağını söylüyor

**

Zamlara bakıp gazel okuyan Meclisin Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum

Havassu garayanni makamında gazel okumaya başlayıncalar saçlarımı yoluyorum

Sayın vekiller, vekilliğin ne olduğunu bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Halk zam kazığı altında eziliyor, Koltuk uğruna onurlarını kaybetmemelerin öğütledim

**

Bindik bir ayağını kaldırırken diğerini köğeğin kaptığı siyaset otobüsüne gidiyoruz felakete

Zam, zum, kriz, Borç, mazbata, faiz derken, otobüsün aksonası koptu çıkamıyoruz selamete

**

Devlet olmuşuz, ama Merkez Bankası dahil bazı kuruluşlar bizimmi onu bilmiyoruz

Bu kuruluşlar bizim ise yöneten efendilerin vatandaş olup olmadığını soruyoruz

**

Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, bakan Gapbellasını yeni giydi ve henüz koltuğa oturdu

Ayşaba, Bariyasının miras bıraktığı, Zifri karanlık, çukurlarla dolu, yollarımızı sordu

**

Vaatler ile dolu seçim günlerimize dönüp hallerine bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum

Belediyeler 6 olacak denilince Süt dökmüş kedi gibi durduklarına bakınca kuduruyorum

**

Besleme dediler, Kafamıza önce odun sonrasında punyo(Yumruk) ile vurdular ses etmedik

Sıra insanımızın cinayete kurban gitmesine gelince, ehmm ıhhh demekten öte gidemedik

**

Allah Rahmet eylesin Rauf Denktaş, hakiki Kıbrıslı Eşekler bunlardır deyince kızmıştık

Zamlar gemi azıya alınca ve cinayetler arşa çıkınca bunun doğruluğunu anlamıştık

**

Yaşadıklarımız sonrasında, iç çektik, Ahlar ve vahlarla her yerde hükümet aradık durduk

Aradıklarımızı bulamayınca Diyojen gibi bulamayınca kafa ile beyni usturayla vurdurduk

**

Suçlu aramada üstümüze yoktur diyor, Ayşaba, Hacı amca ile Hayriye Teyze tayvası

Kurumu Kurtarma işine dört elle sarılan Atun ile Gürcan Erdoğan’ın söndürmeyelim havası

**

Memleket yandı bitti kül oldu ama klavye kahramanları fütursuzca dayak atma faslında

El ele verip bu badireyi minimum hasarla nasıl atlatırız derdini düşünmesi gerekir aslında

Müdürlük Desenize!

Kızın babası:

- "Ee , damat bey oğlumuzun işi nedir?"

Damatın babası :

- "Facebook'da 56.034 kişi’lik sayfası var!"

Kızın babası:

- "O nasıl bir iştir?"

Evin ufak çocuğu atlar:

- "Baba 56.034 kişiyi yönetiyo, sorunlarıyla ilgileniyo, paylaşımlar yapıyor…"

Kızın babası:

- "Siz Şuna Müdür desenize! Verdim Gitti"