Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR
Ersin Tatar, Makarna Bulli yerine, Falyalı ile Adalı cinayeti sorulunca tepesi attı
Halk TV muhabiri Seyhan Avşar’a, Pavoritti’den arya sunarak ‘Hadde Barra’yı bastı
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Aydın Toros dağlarındaki Akkurtlar gibi Ziligurti çıkart demedi ama suratı ekşi sattı
Dünya yanıyor insanlar aç ‘Şeftali kebabı’ tarifi soracağına muhabir nasıra bastı.
Üzüm üzüme bakarak kararırmış, BRTK’ya baktıkça TAK’da karardı diyor Hacı dayı
Ana örnek alınacak, orada ne varsa burada da olacak ve başlayacakmış Summak ayı
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Ben, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhur ile görüşmemesine taktım
Toros dağı efesi yerine Sakgulliden tavşan çıkartır gibi Anastasiadis ile görüşmesine baktım
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Karl Marx, Filozoflar şimdiye kadar dünyayı yalnızca çeşitli biçimde yorumladılar dedi
Buralara gelmiş olsalardı bizimkileri yorumlarken, çıldırıp ‘Ebelerinin damını’ görecekdi
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Emme basma tulumba gibi hop denince kafa sallayanlar etiket fiyatlarını görmüyorlar
Sayıştay yasasında değişiklik yaparak yaşı 60’tan 65’e seneyi de 12’den 18’e çıkartacaklar
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Müşavirler, evden emekli olacakları için göbek atıp sirtaki oynayarak kararı kutlayacakmış
Cibbana çalarak, Maliye ölü helvası yerken, onlar Bitda ile gullurukya dağıtacaklarmış
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Meclis-i Mebusan’ın mümtaz milletvekilleri, gözümüzün nuru, gönlümüzün sultanlarıdır
Seçildikten sonra Meclisin gancellisini kapalı tutma ustası ile 4 maymunların hastasıdır
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Oğuzhan Hasipoğlu’na sen çok sivrildin, kalemin ucunu biraz yontmak gerekir dediler
Anadan gelen emrin dışına ölünür ama kesinlikle dışına çıkılamayacağını söylediler
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Oğuzhana Önce yes be annem sonra Sorry be annem diyerek Kırmızı kartı gösterttiler
Tak diye verilen emir Şak diye uygulanınca kariyeri makam koltuğu ile birlikte kestiler
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Bize Ciğerci Ali dayının kedisi gözü ile bakıldığı için gel pisi pisi, Ciğercik miss ye derler
Takla at, Miyav de ciğeri kap dedikten sonra, besleme ile Punyoyu gözümüze basıverirler
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Psikolog Türkmen Töre, hazırolun yakında hepsiniz Tumarhana’ya gideceksiniz diyor
Kırmızı kiremetlere yolcu olmadan İktidarsız hükümet nedense bunu görmezden geliyor
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Abdullah Korkmazhan’ın, Tatar’a yönelik sözleri ne yenir nede yutulur cinstendi
Atanmış Kayyum tanımlaması az kalmışmış Saray Soytarısı daha uygunmuş dedi.
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Şu bizim Doğuş yine ‘Derya’lara yelken açarak bandofla ile ağzına vuracakları aradı
Kıbrıslı Türk’ün haysiet ve şerefini açıklamaları ile yere düşürenleri
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İndirim diyerek bindirimler ile Anamızın hatırını soranlara göre bunlar iyi günlerimizmiş
Kemerlerde iki boğum kaldı sıkıp zayıflayın ve sağlıklı yaşama sela verecekmişiz
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Sucuoğlu beterin beteri var ey ahali sabır diyor ama ekmeğin yanındaki zeytinde gidiyor
Bizim torunlar dede buzlukta birşey kalmadı ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor
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Tumba olmadan yokuş aşağı gidişe dur diyecek Mecliste in-cin gazozuna maç yapmakta
Sendikalar ile sivil toplum örgütleri boş masaların sahipleri nerede diye vatandaş sormakta
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Hayvancı, çiftçi, toplu taşımacı ve esnaf kan ağlayarak geçinemiyoruz diyerek haykırıyor
Gerdanı sarkık, ensası kalın bazı emir erleri lüks arabaları ile durmadan ‘Rammi’ yapıyor
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Bengihan, Elcil, Serdaroğlu’nun muhalefet yaparak dertleri dile getirimeleri iyi oldu
Bizim Brave Hard’ların konuşmasını hazmeyen bazı emri erleri dütlerine kına koydu
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Sağlık eski bakanı Filiz Besim, ilaç yok insanlarımızı tedavi edemiyoruz kahroluyoruz diyor
Hazımsızlık çekenler, gargara yapsınmış ölen ölürmüş kalan sağlar bizimmiş deniyor
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Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diyenlerle sahili tarumar edenlerin ne farkı vardır
Birisi kadını aşağılayarak diğeri güzelim sahili beton ile doldurarak magandalık yapandır.
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Yahu sahili tümden doldurmayacağız kilometrelerce beton dökeceğiz diyorlarmış
Çocuklar için bir avuçcuk yer ile halkın diz dize oturacağı kadar yer bırakacaklarmış.
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Bu çevre düşmanlarını Solina ile dövmek gerekir ama o işi Av. Hanife Demir’e bıraktık
Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu Mahkemede gösterecek anladık
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Ünlü düşünür İhering’in, Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamak yanlış anlaşıldı
Abbas’ın Şerifi’nin yol geçen hanının kapısı gibi isteyenin girip çıkacağı sanıldı
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Tufan Erhürman hoşgörü, misafire saygı ve halka karşı ‘Dürüstlük’ sürünüyor dedi
Şimdiki modanın ağzını açana hadde be barra seni ‘Pisgot’ gibi ezerim olduğunu söyledi.
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Ekonomi tomofilinin makinesi mangos etmiş, kimin umrunda, önemli olan katılmakmış
Halk mühür bastığı oy pusulasını arıyor pasadembo kabuğu gibi onuda çöpe atacakmış
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TDP’nin çiçeği burnunda başkanı Mine Atlı, baraj kalan TDP’yi kurtaracağım diyor
Can yeleğini attım bundan Sonrası, Solda İş Birliği, Siyaset Üretmek olacağını söylüyor
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Zamlara bakıp gazel okuyan Meclisin Teybine boş kaset koydum kafamı dinliyorum
Havassu garayanni makamında gazel okumaya başlayıncalar saçlarımı yoluyorum
Sayın vekiller, vekilliğin ne olduğunu bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim
Halk zam kazığı altında eziliyor, Koltuk uğruna onurlarını kaybetmemelerin öğütledim
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Bindik bir ayağını kaldırırken diğerini köğeğin kaptığı siyaset otobüsüne gidiyoruz felakete
Zam, zum, kriz, Borç, mazbata, faiz derken, otobüsün aksonası koptu çıkamıyoruz selamete
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Devlet olmuşuz, ama Merkez Bankası dahil bazı kuruluşlar bizimmi onu bilmiyoruz
Bu kuruluşlar bizim ise yöneten efendilerin vatandaş olup olmadığını soruyoruz
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Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, bakan Gapbellasını yeni giydi ve henüz koltuğa oturdu
Ayşaba, Bariyasının miras bıraktığı, Zifri karanlık, çukurlarla dolu, yollarımızı sordu
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Vaatler ile dolu seçim günlerimize dönüp hallerine bakıp kahkahalar ile gülmek istiyorum
Belediyeler 6 olacak denilince Süt dökmüş kedi gibi durduklarına bakınca kuduruyorum
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Besleme dediler, Kafamıza önce odun sonrasında punyo(Yumruk) ile vurdular ses etmedik
Sıra insanımızın cinayete kurban gitmesine gelince, ehmm ıhhh demekten öte gidemedik
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Allah Rahmet eylesin Rauf Denktaş, hakiki Kıbrıslı Eşekler bunlardır deyince kızmıştık
Zamlar gemi azıya alınca ve cinayetler arşa çıkınca bunun doğruluğunu anlamıştık
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Yaşadıklarımız sonrasında, iç çektik, Ahlar ve vahlarla her yerde hükümet aradık durduk
Aradıklarımızı bulamayınca Diyojen gibi bulamayınca kafa ile beyni usturayla vurdurduk
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Suçlu aramada üstümüze yoktur diyor, Ayşaba, Hacı amca ile Hayriye Teyze tayvası
Kurumu Kurtarma işine dört elle sarılan Atun ile Gürcan Erdoğan’ın söndürmeyelim havası
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Memleket yandı bitti kül oldu ama klavye kahramanları fütursuzca dayak atma faslında
El ele verip bu badireyi minimum hasarla nasıl atlatırız derdini düşünmesi gerekir aslında
Müdürlük Desenize!
Kızın babası:
- "Ee , damat bey oğlumuzun işi nedir?"
Damatın babası :
- "Facebook'da 56.034 kişi’lik sayfası var!"
Kızın babası:
- "O nasıl bir iştir?"
Evin ufak çocuğu atlar:
- "Baba 56.034 kişiyi yönetiyo, sorunlarıyla ilgileniyo, paylaşımlar yapıyor…"
Kızın babası:
- "Siz Şuna Müdür desenize! Verdim Gitti"
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