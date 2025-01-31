Tarihe geçti: Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi

Türk Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna girdi. Houston Rockets’ın yıldızı Alperen Şengün, böylelikle NBA tarihinde NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk oldu. Bunu daha önce 18 yıl önce Mehmet Okur başarmıştı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna girdi.

22 yaşındaki basketbolcu, NBA All-Star yedeklerine seçildi.

Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği mücadelede attığı 18 sayıyla kariyerinde 4 bin sayı barajını aşmayı başarmıştı.

Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.