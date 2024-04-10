  • BIST 9814.19
  • Altın 2433.911
  • Dolar 32.252
  • Euro 35.0407
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Tarım Bakanı Çavuş, tarımsal arazilerde dolu kaynaklı zararı inceledi

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde dolu, sel ve fırtınadan dolayı zarar gören tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulundu.
Tarım Bakanı Çavuş, tarımsal arazilerde dolu kaynaklı zararı inceledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sınırüstü, Aygün, Akova ve Boğaziçi köylerinde dolu yağışından olumsuz etkilenen tarımsal arazilerin tespit çalışmalarına katıldı.

Zarar tespit çalışmalarına Çavuş'un yanı sıra Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü,  Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkan ve temsilcisi, Geçitkale Tarım Dairesi Sorumlusu, İskele Tarım Dairesi yetkilisi ve ürünleri zarar gören üreticiler de katıldı.

Ülkede tarımsal üretimin devamlılığı açısından önem arz eden doğal afet zararlarının en kısa sürede tazmin edilmesi hususunda titizlikle çalıştıklarını belirten Çavuş, açıkta üretilen sebze ve meyvenin kendi bakanlığı döneminde sigorta kapsamına dahil edildiğini hatırlattı.

Çavuş, ülke genelinde zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 307 araç sürücüsü rapor edildi10 Nisan 2024 Çarşamba 10:06
  • Esentepe'de trafik kazası10 Nisan 2024 Çarşamba 09:40
  • Sahte Emlakçılara dikkat! 9700 STG depozito aldı evleri liralamadı!10 Nisan 2024 Çarşamba 09:39
  • Polis açıkladı… O yollar trafiğe açıldı…09 Nisan 2024 Salı 16:21
  • Ercan’da uçuşlar aksadı, 2 uçak iniş yapamadı!09 Nisan 2024 Salı 15:51
  • Geçitköy ve Alsancak bölgesinde yağışlar nedeniyle trafik aksıyor...09 Nisan 2024 Salı 14:18
  • Polisten yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücülere uyarı09 Nisan 2024 Salı 13:14
  • Beklenen ödeme yapıldı09 Nisan 2024 Salı 13:11
  • Maliye Bakanı Berova: Bayram, Sevinç ve Neşe Demek, Bir Arada Olmaktır09 Nisan 2024 Salı 13:10
  • Salamis ve Gazimağusa’ya 50 kilogram yağış düştü09 Nisan 2024 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti