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Tarım Bakanı Çavuşoğlu online eğitim konusunda konuştu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanlığı dönemini kapsayan eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıktığını söyledi.
Tarım Bakanı Çavuşoğlu online eğitim konusunda konuştu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanlığı dönemini kapsayan eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıktığını söyledi. Ülkede kronik sorunların çok olduğunun doğru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, öte yandan örneğin online eğitim konusunda, internetin erişmediği yerler olması ya da, gelir eşitsizliği nedeniyle bilgisayarı olmayan çocuklar olmasının suçu Eğitim Bakanlığınınmış gibi davranılmaması gerektiğini anlattı.

Online eğitim konusunda "en iyi şekilde hazırım" diyen ülkelerin bile çuvalladığını KKTC’de ise hazırlık olmamasına rağmen gayet iyi iş çıkarıldığını anlatan Çavuşoğlu bunun öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin çabalarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Öğretmenlerle dönem dönem sorunlar yaşansa da onların da Eğitim Bakanlığının mensubu olduğunu anlatan Çavuşoğlu okullardaki pandemi tedbirlerini açıklarken bir sendika eleştirirken diğer sendikanın bunu biz hazırladık dediğini söyledi.

Çavuşoğlu bakanlığın sendika, öğretmenler, müdürlerle ve halkla birlikte hizmet verdiğini anlattı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın doğumdan ölüme gerek kreş gerek ilkokul gerek meslek edindirme gerek sürekli eğitim gerek hobi eğitimleriyle bir ömür boyu halkla iç içe olduğunu belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde yapılan icraatlara değinerek, eğitime destek veren herkese teşekkür eden Çavuşoğlu bakanlık kadrosu YÖK kadrosu ve TC yetkililerine de teşekkür etti.

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