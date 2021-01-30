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Tartışma büyüyor! BES'ten Başman gruba BOYKOT çağrısı!

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BES'ten Başman gruba BOYKOT çağrısı!
Tartışma büyüyor! BES'ten Başman gruba BOYKOT çağrısı!

İşte açıklama;

Sermaye patronlarından Ali Başman’ın kendisine yıllardır para kazandıran insanlara teşekkür edeceğine, hatta minnet duyacağına kalkıp onların cebindeki paraya göz dikmesi tam bir vefasızlık örneğidir.

Aç gözlülüğünü resmen gözler önüne sermekten çekinmeyen Başman’ın ve onun destekçisi olan sermaye örgütlerinin tutumunu kınıyor, tüm üyelerimizle emekçi halkımızı bu adamın sattığı tüm ürünleri boykot etmeye çağırıyoruz!

Belediye Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Mustafa Yalınkaya

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