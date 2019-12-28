Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre; 27.12.2019 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa’da bir alış veriş merkezine ait oto park alanı içerisinde E.Ö.(E-21) kendisine omuz attığı gerekçesi ile tartıştığı N.K.(E-19) ile kavga ettiği bir sırada tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile N.K.’nin sol ön koluna ve sol karın bölgesine sokmak suretiyle adı edileni yaraladı.

N.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde müşahede altına alındı. E.Ö tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.